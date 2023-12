Boca quiere a Kevin Zenón

Boca cerró la contratación de Diego Martínez como entrenador y ya comenzó a trabajar en el mercado de pases. Kevin Zenón, volante de Unión, es uno de los apuntados para reforzar el mediocampo junto a la posible vuelta de Ever Banega.

Luis Spahn, presidente del conjunto santafesino, reconoció contactos de la dirigencia del Xeneize. "Desde Boca me llamaron, están interesados. Hay tres clubes de la Argentina que consultaron y dos del exterior. Estamos escuchando consultas, algunas a través del representante", contó en diálogo con DSports Radio, a la vez que admitió que los otros clubes del país son Racing y Talleres.

"Nuestro interés es vender un 80 por ciento y quedarnos con un 20. Va a seguir creciendo, es una excelente persona, gran profesional y tiene la decisión de seguir evolucionando", sostuvo Spahn al momento de ponerle un precio al zurdo que es habitualmente convocado por Javier Mascherano a la Selección Sub 23. Además, reveló que ningún jugador del club posee cláusula de rescisión.



ASUME ROMÁN



Juan Román Riquelme asumirá este miércoles a las 19 como nuevo presidente de Boca Juniors con cuatro años de mandato, tras su contundente triunfo electoral del 17 de diciembre pasado ante la fórmula Andrés Ibarra y Mauricio Macri, al tiempo que ya fue confirmado por el club que Diego Martínez será el nuevo entrenador.