Se conoció el fixture de la Copa de la Liga Profesional 2024

Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el fixture de la Copa de la Liga Profesional, que comenzará el 28 de enero y terminará el 5 de mayo. A diferencia de este año, en 2024 el certamen con formato de grupos y luego partidos de eliminación directa será en el primer semestre. Rosario Central es el campeón defensor.

La Zona A estará integrada por Huracán, River, Banfield, Rosario Central, Independiente, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Independiente de Mendoza, Talleres, Atlético Tucumán, Gimnasia La Plata, Argentinos Juniors y Barracas Central.

Mientras que la Zona B la conformarán Racing, Godoy Cruz, Belgrano, Platense, Central Córdoba, Newell's Old Boys, Boca, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Sarmiento, Unión de Santa Fe, Defensa, Tigre y Lanús.

De ese modo, los grupos serán los mismos que en la última edición, con la salvedad de que los ascendidos Independiente Rivadavia y Riestra reemplazaron a los descendidos Colón de Santa Fe y Arsenal de Sarandí: ambos estaban en la Zona A.

Por otro lado, los interzonales, también conocido como "Fecha de Clásicos", serán en la séptima fecha, por lo que se jugarán durante el fin de semana del 25 de febrero. Estos invertirán las localías con respecto a la Copa de la Liga Profesional de este año, al igual que todos los demás partidos.

La primera fase culminará el fin de semana del 14 de abril. Los cuartos de final serán el fin de semana del 21, y las semifinales, el del 28. La final de la Copa de la Liga está programa para el sábado 5 de mayo. A su vez, tres de las 14 jornadas de la primera fase se jugarán entresemana.

Una particularidad que tiene el fixture es que Deportivo Riestra tendrá ¡cuatro partidos seguidos de local! Serán en las fechas 3, 4, 5 Y 6. Mientras que Defensa y Justicia jugará tres consecutivos de visitante. En este 2023 pasó lo mismo: Arsenal de Sarandí jugó cuatro al hilo fuera de su casa, y el propio Defensa, tres en su estadio ininterrumpidamente.

El fixture será oficializado por AFA la semana que viene, cuando el Tribunal de Disciplina ratifique el descenso de Colón, luego de que el club sabalero presente un recurso para anular la baja de categoría argumentando que no tenía validez debido al cambio de reglas con el campeonato empezado.



La primera fecha: Zona A: Independiente Rivadavia vs. Independiente, Talleres vs. Gimnasia, Barracas Central vs. Vélez, Instituto vs. Deportivo Riestra, Atlético Tucumán vs. Rosario Central, River vs. Argentinos, Banfield vs. Huracán. Zona B: Estudiantes vs. Belgrano, Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia, Racing vs. Unión, Platense vs. Boca, Tigre vs. Sarmiento, San Lorenzo vs. Lanús y Central Córdoba vs. Newell’s.