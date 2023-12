Lucas Bovaglio inició su ciclo en un nuevo club

El rafaelino Lucas Bovaglio es el nuevo entrenador de Guaraní, de Paraguay, de cara a la temporada 2024, tras la salida de su compatriota Pablo de Muner, al final del Torneo Clausura.

El director técnico fue anunciado ayer oficialmente en las redes sociales del club paraguayo y posteriormente se presentó ante el plantel.



Bovaglio, de de 44 años, viene de dirigir a Instituto en la Liga Profesional durante parte de 2023 y antes había conseguido el ascenso con “La Gloria” tras ser campeón de la Primera Nacional en 2022. También fue DT de Atlético de Rafaela, Villa Dálmine y Deportivo Morón.



El cuerpo técnico de Bovaglio está conformado por Fernando "Nano" Clementz, Leonardo Dolce, Cristian Manfredi y Joel Zayas, así lo afirmó el club de Paraguay, que ayer por la tarde tuvieron el primer entrenamiento a cargo de Guaraní y se presentaron ante el plantel.



Bovaglio dirigirá a los argentinos Luis Fariña (ex Racing Club), David Gallardo (ex Sarmiento de Junín), Gaspar Servio (ex Rosario Central), Gastón Gil Romero (Atlético Tucumán) y Felipe Salomoni (ex River Plate).



Guaraní buscará la reivindicación luego de un cierre de temporada muy pobre: quedó fuera de la Copa Libertadores y jugará la Copa Sudamericana.