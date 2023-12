El Concejo dio despacho a seis proyectos

En una extensa reunión de comisiones, se dio luz verde a los proyectos de Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda y la derogación del convenio para remodelar la Terminal, entre otros. Cerca de las once, los ediles mantuvieron una reunión con integrantes de la Vecinal de barrio Fátima, quienes plantearon los numerosos hechos de inseguridad que viene sufriendo el sector.

Con la presencia de casi todos los concejales, a excepción de Ceferino Mondino, cerca de las nueve de ayer comenzó lo que a priori sería la última reunión de comisiones de este año. El proyecto de ordenanza que demandó mayor tiempo en su exposición y tratamiento, fue el impulsado por la concejal Carla Boidi referido a la adhesión de la Municipalidad de Rafaela a la Ley Provincial Nº 13903/19 "Etiquetado de eficiencia energética de inmuebles destinados a vivienda”, tal como adelantó la semana pasada este Diario.

El extenso considerando de la iniciativa impulsada por la edil del PDP, que además es arquitecta, explica las razones para implementar en la ciudad este procedimiento cuyo fin es clasificar los inmuebles existentes o en proceso de construcción según su grado de eficacia en el consumo global de energía primaria, mediante una Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda de la Provincia de Santa Fe, la que tendrá vigencia por diez años. “Que el buen uso de los recursos energéticos está en consonancia con la conciencia social sobre la responsabilidad de cada individuo en la preservación del medio ambiente y uso responsable de las fuentes de energía”, dice entre otras cosas en los considerandos.

A través de su proyecto, Boidi -que utilizó una presentación de powerpoint para explicar los detalles- pide la adhesión de la Municipalidad de Rafaela a la Ley Provincial Nº13903/19 que estableció el "Etiquetado de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a vivienda", teniendo en cuenta que son los gobiernos locales los que determinan el reglamento de edificación, el Código Urbano y otorgan permisos y finales de obras, a la vez que pueden definir las características de las nuevas viviendas a construirse.

“Esta es una ley aprobada en octubre de 2019 por la Legislatura y promulgada por el gobernador, Miguel Lifschitz con el número 13.903. Santa Fe fue la primera provincia del país en contar con una ley de este tipo, que se reglamentó recién en 2022 a medida que se fue avanzando con el análisis de la normativa. Después se fueron adhiriendo diferentes localidades como Rosario, Santa Fe y Esperanza. Ahora queremos que lo haga Rafaela. Este es el primer paso, el inicio para contemplarlo no solo en el ámbito privado, sino que se plantea también la vivienda social”.

Otro de los proyectos de ordenanza que se trató, es el referido al Convenio Específico para la Implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) suscripto en fecha 25 de septiembre de 2023 entre la Municipalidad de Rafaela y Nación Servicios Sociedad Anónima, a efectos de sustituir la Cláusula Sexta. A través de la misma, originalmente se establecía que la Municipalidad reconocía a favor de la Nación Servicios el 1% más IVA en concepto de única retribución por el servicio de procesamiento de las transacciones efectuadas. Ahora, mediante el artículo 7 de la Resolución Nº 453/2023, se establece que, por el mismo servicio, Nación Servicios S.A percibirá una retribución diaria equivalente al 7% más IVA.

Al respecto, la concejal oficialista Alejandra Sagardoy explicó que este decreto que ya había sido firmado por el intendente saliente y Nación se refiere al costo de implementación de la SUBE, no al del boleto.

Por otra parte, recibió despacho el proyecto de ordenanza relacionado al Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera para la ejecución de la Obra "Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia de Transporte de Pasajeros" - "Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela- Santa Fe", suscripto el 3 de mayo de este año entre la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Transporte de la Nación.

Sagardoy expresó: “Pasó el tiempo, y nunca llegó el dinero para poder refaccionar la Terminal. En la Mesa de Transición ya se pusieron de acuerdo las dos gestiones tanto saliente como la entrante en que este Convenio se caiga, se rescinda del mismo, y quede sin efecto. Veremos si más adelante se puede retomar el tema y refaccionarla”.

En otro orden, el proyecto de declaración que recibió despacho, es el que reconoce a los deportistas rafaelinos Candela Gentinetta, Delfina Gentinetta, Tomás Mondino y Pedro Emmert, por haber competido en los Juegos Panamericanos 2023 desarrollados en Santiago de Chile, el pasado mes de noviembre con una notable participación. Asimismo, se reconocerá el desempeño de Daniel Iturria que integra el equipo de futbol para no videntes, de Natalia Vera (ciclista) y de Daniel Capella, entrenador de la selección argentina de esa disciplina.

En tanto, a través de una minuta de comunicación, la concejal María Paz Caruso, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que inicie los trámites tendientes a renovar el convenio de comodato con la empresa Aguas Santafesinas S.A. del inmueble donde se emplaza el Bosque Educativo "Norberto Besaccia" sobre bulevar Yrigoyen, hacia el sur de Marchini. El pedido se sustenta en que el año que viene finalizará el contrato de comodato con la Dirección Provincial de Obras Sanitarias Residual por un plazo de 27 años para uso de la propiedad como espacio verde. “La ordenanza sancionada en 1997 es improrrogable, así que, si bien vence en agosto, como son trámites provinciales, que lo prevean para que se pueda concretar la renovación”, dijo Caruso, a lo que Sagardoy informó que el Ejecutivo lo tienen presente y que ya lo han estado hablando y tramitando.

Y tal como este Diario lo adelantó en su edición de ayer, a través de un proyecto de Resolución ingresado por el presidente del Concejo, Lisandro Mársico, a través del cual se solicita al Consejo de la Magistratura de la Nación la rápida cobertura del cargo de Juez correspondiente al Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela. “Hace cuatro años que estamos sin Juez federal, y ya habíamos hecho un reclamo por iniciativa mía. El concurso avanzó, está en una instancia de entrevistas, y concluido esto, estaría listo para que eleven la terna al Presidente de la República, él designe a uno de los tres y el Senado lo apruebe”, indicó.

Aunque aclaró que todo siempre está atrasado, y nada avanza de la manera que corresponde. “Son procesos políticos muy lentos y de mucha negociación; ojalá el Presidente de la República designe pronto a uno y el Senado se ponga de acuerdo”, concluyó.

Al final se informó que este miércoles a las 10 se constituirá la Comisión de Hacienda para analizar el Presupuesto 2024, con la presencia de los secretarios de Gobierno, Germán Bottero y de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino. Esta reunión sí será la última de comisión en lo que queda del año.