Avanzan las obras de cloacas en Ataliva, Ramona, Tacural y Vila

La subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, y el director provincial de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, Abel Siebenhaar; junto a sus equipos técnicos, continúan visitando distintos frentes de obras de desagües cloacales que el Gobierno Provincial tiene en marcha en las localidades de Ataliva, Ramona, Tacural y Vila correspondientes al departamento Castellanos. En la visita, los funcionarios supervisaron los avances de las obras ofreciendo a las comunas locales el asesoramiento de los equipos técnicos para lograr una sustentabilidad del servicio.

A su momento, Olivieri señaló que “por disposición del gobernador, Maximiliano Pullaro, del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y del secretario de la cartera, Leonel Marmiroli, vamos a seguir trabajando para que los más de 7 mil vecinos que se beneficiarán con las obras, puedan contar con el servicio lo antes posible”.

“La situación es distinta en cada uno de estos lugares porque en algunos casos la obra está casi terminada, mientras que en otros el ritmo de obra no se condice con su tiempo de ejecución, por ello, empezamos a visitarlos para tratar de encaminar cada obra”, sostuvo la funcionaria.

Por su parte, el director provincial, Siebenhaar precisó que “estamos llevando adelante un relevamiento in situ de las distintas obras que la Secretaría de Agua y Saneamiento tiene en marcha en todo el territorio santafesino. En estos casos puntuales se trata de obras saneamiento que permitirán eliminar de las viviendas y comercios, los focos de infección que constituyen los pozos negros. También con su puesta en marcha se dará fin a la contaminación de las napas subterráneas”.

Por último, Siebenhaar resaltó el acompañamiento de los presidentes comunales locales: “tanto en Vila con Leticia Borgatello, en Ataliva con José Alvarez, en Tacural con Adrián Sola y en Ramona con José Barbero, pudimos conversar abiertamente sobre los distintos frentes de obra y sobre las inquietudes que los vecinos les vienen planteando con relación a los trabajos en marcha”.

Las obras de desagües de las localidades visitadas, cuentan con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. Las mismas tienen características similares en sus trabajos: cuentan con una red cloacal, una estación elevadora, cañería de impulsión y planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Mientras tanto, el gobernador, Maximiliano Pullaro, reiteró ayer que su gestión dará continuidad a las obras públicas iniciadas por la administración anterior -ver pág. 5-. “Para nosotros la obra pública es muy importante, la obra pública nacional y la provincial. No vamos a frenar ninguna obra provincial de las que se comenzaron, ni ninguna obra nacional. Las obras nacionales las vamos a gestionar, a hablar, a golpear puertas, permanentemente, lo vamos a hacer juntos instituciones productivas, a entidades de la producción, para que continúen. Con lo cual, todas las obras que están en marcha en la provincia de Santa Fe se van a continuar”, subrayó en diálogo con la prensa santafesina.