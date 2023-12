La soledad no deseada de las personas mayores

Parte I



Por Milagros Maylin (*), (Especial para Infobae). - “No estoy sola cuando estoy sola”. Eso decía el papel que encontré pegado en la heladera de mi abuela en 2014, cuando vivía con ella. Le pregunté por qué había anotado eso. Me respondió: “Lo escuché en la radio y me hizo sentido. Lo dejé en la heladera para recordármelo todo el tiempo”. Con tantos nietos e hijos que la visitábamos a diario, no entendía cómo podía sentirse sola.

Después de muchas charlas, me di cuenta de que ella empezaba a sentirse excluida de nuestro día a día, de las conversaciones que teníamos en reuniones y en las sobremesas, y de esta manera se aislaba cada vez más. Porque el aislamiento social puede ser objetivo y subjetivo: puede bastar únicamente con sentirse solo. El sentimiento y la sensación subjetiva de soledad son tan importantes como estar físicamente solos, sin contacto real con otro ser humano. Esta diferencia marca un cambio de paradigma sobre el enfoque y la manera de tratarla. De un modo u otro, la ciencia actual considera que el riesgo de muerte aumenta hasta un 30% en aquellos individuos que viven sin compañía, y alcanza el 50% en quienes se auto perciben y sienten solos.

La soledad que experimentan las personas mayores empezó a ser un tema importante para el sistema de salud mundial. Se define como “carencia voluntaria o involuntaria de compañía” y ha empezado a preocupar a los expertos. Países como el Reino Unido o Japón ya la tratan como un problema de Estado, y han creado un ministerio específico para lidiar con este fenómeno. En un estudio comparativo (se analiza China, América Latina y Estados Unidos) de la Organización Mundial de la Salud del año 2021, entre el 20 % y el 32 % de las personas mayores entrevistadas reconocieron sentirse solas.

Argentina no es una excepción, al contrario. Hoy es uno de los países con mayor cantidad de personas mayores en América Latina: representan el 15,7% de su población total (casi 7,1 millones de individuos). Según revela un trabajo efectuado en 2022 por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 2 de cada 10 personas mayores se sienten solas. Durante la pandemia, ese porcentaje llegó a duplicarse. Aunque ahora hubo una leve disminución, este problema afecta al 20% de todos aquellos que se encuentran en esa franja etaria.

Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 1 de cada 4 personas tiene más de 60 años, los datos que hemos podido obtener también son alarmantes. En una encuesta post pandemia sobre soledad no deseada en personas mayores, realizada por la Secretaría de Bienestar Integral, nos encontramos que el 15% de los encuestados reconocía tener sentimientos de soledad no deseada y alrededor del 50% aceptó sentirse triste de modo recurrente. Creo que es imprescindible comenzar a estudiar en detalle en qué medida aquellos que dicen sentirse angustiados no están experimentando una sensación de vacío, producto de no poder relacionarse con un otro que le brinde el apoyo social necesario y fundamental para vivir en plenitud. En otras palabras, debemos ahondar en la necesidad de identificar si realmente no están atravesando una soledad encubierta en tristeza.

(*) Experta en políticas públicas para Personas Mayores. Ex funcionaria del área del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.