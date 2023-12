Cartelera de Novedades

EL GOBIERNO TRABAJA EN UNA

NUEVA FORMULA JUBILATORIA

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSéS) confirmó el calendario de pagos de enero 2024 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Asimismo, en la jornada de ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni, anticipó que el Gobierno se encuentra trabajando en una nueva fórmula jubilatoria.

Tras la derogación de la Ley de Movilidad, el funcionario explicó que "es en favor de evitar que el nivel de inflación les termine de despedazar el ingreso a los pasivos". De todas formas, aclaró que "lo estamos terminando de definir".



¿QUÉ PASARÁ EN ENERO 2024?

En conferencia de prensa, Manuel Adorni aseguró que "no tenemos fórmula jubilatoria, y la que conocíamos iba a implicar en el primer trimestre una pérdida del poder adquisitivo en torno al 40%".

Sin embargo, el vocero presidencial explicó que, en caso de haber aumentos sobre los haberes de los jubilados y pensionados, será por decreto.

En cuanto a la entrega de un bono o refuerzo, el funcionario no brindó precisiones al respecto.

A través de la Ley de Movilidad, los adultos mayores accedían a incrementos trimestrales en sus haberes.

De acuerdo a la última actualización, realizada por ANSéS, la suba fue del 20,87% y la jubilación mínima ascendió a $ 105.712. Además, se destinó un bono de $ 55.000 a todas aquellas personas con ingresos mínimos.

En este sentido, por el momento, los jubilados y pensionados aguardan por novedades acerca de cuáles serán sus haberes en enero 2024.



PALABRAS DEL

VOCERO PRESIDENCIAL

Consultado sobre un potencial bono a jubilados, el vocero presidencial Manuel Adorni, expresó que "se van a recomponer esos salarios a través de decretos" y puntualizó que "la ley jubilatoria iba a implicar una pérdida del poder adquisitiva en torno al 40% en los haberes, y no lo podíamos permitir. El jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy contundente. Van a sufrir una recomposición. Lo estamos terminando de definir", informó la agencia NA.



FECHAS DE PAGO

* Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

- Documentos terminados en 0: miércoles 10 de enero

- Documentos terminados en 1: jueves 11 de enero

- Documentos terminados en 2: viernes 12 de enero

- Documentos terminados en 3: lunes 15 de enero

- Documentos terminados en 4: martes 16 de enero

- Documentos terminados en 5: miércoles 17 de enero

- Documentos terminados en 6: jueves 18 de enero

- Documentos terminados en 7: viernes 19 de enero

- Documentos terminados en 8: lunes 22 de enero

- Documentos terminados en 9: martes 23 de enero

* Jubilaciones y pensionados con haberes superiores:

- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 24 de enero

- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 25 de enero

- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 25 de enero

- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 29 de enero

- Documentos terminados en 8 y 9: martes 30 de enero



