Gremialistas se reunieron con los senadores de UxP

BUENOS AIRES, 27 (NA). - En vísperas de la marcha de protesta sindical que tendrá lugar hoy frente al Palacio de Tribunales, el bloque de senadores nacionales de Unión por la Patria (UxP) recibió a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos alas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en el Congreso.

Las centrales obreras, que hoy movilizarán al mediodía en el centro porteño, habían mantenido una reunión similar con el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria el jueves pasado, al día siguiente del anuncio del mega decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei.

El movimiento obrero organizado busca de esta manera apoyo político al incipiente plan de lucha contra el ajuste del Gobierno, mientras madura la idea de convocar a un paro nacional.

Tanto la bancada de UP en el Senado como en Diputados es la más numerosa, con 102 y 33 integrantes, respectivamente.

En declaraciones a la prensa antes de ingresar al cónclave, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, comentó que la intención de la reunión era comprometer a los senadores en el bloqueo al DNU a través de los medios constitucionales.

"Si el presidente no incorpora el análisis del DNU para que sea aprobado o desaprobado en la agenda legislativa extraordinaria, le reclamamos a los senadores que arbitren los mecanismos que sean necesarios para que se rechace y no se le de lugar a este intento del Presidente de la Nación de convertirse en un déspota que gobierne por decreto", manifestó.

También hizo alusión a las impugnaciones judiciales que empiezan a apilarse en contra de la aplicación de DNU, entre ellas una presentación que realizó con Claudio Lozano, el economista y presidente del partido Unidad Popular.

"Nosotros ya hemos presentado ante la Justicia demandas de amparo e inclusive demandas penales por usurpación de funciones y abuso de autoridad del Presidente de la Nación, que incluso puede llegar a significar una infame traición a la patria por querer arrogarse funciones que no le corresponden de autoridad absoluta, afectando al interés del pueblo argentino”, comentó.

Consultado sobre la marcha de este miércoles, dijo que la tarea del movimiento sindical "es multiplicar el esclarecimiento y las formas de participación de nuestra sociedad rechazando este decretazo del Gobierno que encabeza Javier Milei".