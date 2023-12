Autores rafaelinos ganaron menciones especiales del premio "Alcides Greca"

El Ministerio de Cultura dio a conocer los títulos ganadores de la edición 2023 del Premio Provincial de Narrativa «Alcides Greca». En la categoría obras éditas el premio fue para “Taxidermia”, de Carolina Musa, y en obras inéditas se seleccionó a “Las Jaulas”, de Germán Bartizzaghi.

El Premio Provincial de Narrativa “Alcides Greca” homenajea la figura del icónico narrador y cineasta nacido en la ciudad de San Javier en 1889, cuya vida y obra transcurrió principalmente en Rosario, pero con fuertes vínculos con su tierra natal. En esta edición, el jurado estuvo integrado por Lila Gianelloni, Patricia Severín y Vivian Dragna, que dentro de la categoría obras éditas decidió premiar con menciones especiales (ad honorem) a “Interiores” de Juan Vitulli, “El salto del pez” de Graciela Prieto Rey, “El pulso secreto de las cosas” de Javier Núñez y “Los carneantes” del rafaelino Franco Rosso, libro editado por Editorial Palabrava en 2022.

Asimismo se otorgaron cinco menciones a obras inéditas de distintas zonas de la provincia, divididas por polos: en el Polo 1a (departamento La Capital) “Las tormentas solares”, de María Susana Ibañez; en Polo 1b (departamento Rosario) “Cada vez que escuche el viento”, de Marcelo Britos; en Polo 2 (departamentos General López, Constitución, Belgrano, San Lorenzo, Caseros e Iriondo) “Los abandonados”, de Walter Daniel Jiménez; en el Polo 3 (San Jerónimo, San Cristóbal, San Martín, Las Colonias, Castellanos y Garay) “Cuanto quede de casa”, del rafaelino Mauro Gentinetti; y en el Polo 4 (departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo) “Hasta la raíz”, de María Nélida Pedernera.

Al respecto, Paulo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura, expresó: “Lo primero para destacar del anuncio de los nuevos ganadores del Alcides Greca es la continuidad de este premio, que ya tiene una historia muy profusa en la vida cultural de la provincia de Santa Fe. Sobre todo esta última convocatoria tuvo un alcance muy significativo, con casi cien postulantes para aspirar al premio provincial de narrativa”.

Asimismo, el funcionario resaltó la distinción al escritor santafesino, premiado en la categoría obra inédita: “Germán Bartizzaghi es un autor santafesino que está desarrollando una importante carrera como narrador, ganador hace un año del premio municipal de la ciudad de Santa Fe y ahora del premio Alcides Greca, lo cual demuestra la importancia y robustez de su obra”.



LOS PREMIOS

Para esta nueva edición del Premio Provincial de Narrativa, el Ministerio de Cultura dispuso un total de $1.500.000 en premios. El libro ganador en la categoría obras editadas recibirá un premio de 300 mil pesos; en obras inéditas un premio de 200 mil pesos y la publicación a través de la Editorial del Ministerio de Cultura. Además, las cinco menciones a obras inéditas recibirán 200 mil pesos cada una.

El Premio Provincial de Narrativa Alcides Greca 2023 recibió un total de 99 obras literarias inscriptas, 55 en la categoría de obras inéditas y 44 en la categoría de obras editadas.

Luego de conocerse el resultado, Bartizzaghi expresó: «El triunfo y la derrota son dos impostores, escribe Kipling. Así que cualquier premio debe tomarse con pinzas. Lo valioso es haber sido leído por un jurado especialista y que, al parecer, ha encontrado algunos méritos en ‘Las jaulas’. La posibilidad de una edición, de ver materializado el esfuerzo que supone un texto de largo aliento, es una grata recompensa. Me parece fundamental el rol del Estado como promotor del arte y, sobre todo, de un arte federal. Quienes nos dedicamos sinceramente a escribir, y no a hacer de la literatura ocasión de cócteles y de aplausos recíprocos, confiamos en premios como el Greca para acercarnos a la mira de editoriales, librerías y, sobre todo, de los lectores».

Por su parte, Musa consideró: «Siempre digo que soy concursera, suelo enviar originales a distintos premios pero nunca con demasiada expectativa, después me olvido. Supongo que ese es el secreto para no desanimarse cuando perdés, que es casi siempre (risas). En el caso de ‘Taxidermia’ tenía quizás más expectativas, porque terminé de escribirla con una beca del FNA y ya había quedado finalista del premio Futurock (de novela inédita) en 2021. También en cierto modo porque la edición nos quedó pendiente con Liliana Ruiz (directora de Baltasara Editora, que falleció en 2022) y yo la sentí como una suerte de homenaje. De hecho nos acordamos mucho de ella con su hijo Guille (hoy al frente de la editorial) en las tres oportunidades en que presentamos la novela (en Rosario, Paraná y Buenos Aires)».

«La verdad me emociona mucho este premio –agregó Musa–. En primer lugar porque es un premio provincial, que representa, como saben, una jubilación en el futuro, pero además se trata de un premio de narrativa (siendo que escribo mucha más poesía que prosa) y justo de esta novela cuyo primer original se perdió con un disco duro en 2014 y tuve que volver a escribir. Así que podríamos decir que este es un premio a la tenacidad también, o a la obstinación. Risas aparte, trabajé mucho en esta novela, sus personajes me acompañaron durante años y diría que yo fui creciendo junto con ellos».



SOBRE LOS ESCRITORES RAFAELINOS

Franco Rosso nació en Tostado, Santa Fe, en 1979. Estudió Cine en U.N.C (Universidad Nacional de Córdoba) y Profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto del Profesorado de Rafaela. Fue cofundador en el año 2002 del grupo de escritura Prima Liter junto a Santiago Alassia, Matías Aimino y Gustavo Lombardo. En el año 2004 publicó Sobre todos los Sobre (edición diario Castellanos). En el año 2005 publicó Cruz y Ficción de Ismael Fixman (ediciones Prima Liter). En el año 2009, junto a Matías Aimino y Santiago Alassia publican “Versiones de La Tan Sombra” (ediciones Prima Liter). En 2019 publicó la nouvelle “Mandarinas” (EMR 2019) que fue finalista del 1° Concurso Regional de Nouvelle 2018 de la EMR (Editorial Municipal de Rosario). En 2021 publicó la novela Los idos, novela ganadora del Fondo Editorial Municipal de Rafaela. En 2022 publicó Los carneantes, de Editorial Palabrava. La autora Selva Almada, dijo sobre la obra: "En Los carneantes, de Franco Rosso, el campo es uno extrañado por la nubla mala, como si lo viéramos a través de ella y esa misma cerrazón desdibujara sus contornos. Un campo extinguido donde retozan humanos y animales, mutantes de la pampa gringa, monjes lisérgicos, gauchos taimados. La carneada, centro de reunión donde hierven las ollas y las cuitas. Y, sobre todo, una voz narradora que se inventa y se retuerce sobre sí misma, que es pura música, que toma de la oralidad su cadencia y su picardía. Que se oye como si estuviera escrita en voz alta".

Mauro Gentinetti estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y trabajó durante diez años en medios de Rafaela, como el Diario La Opinión y Radio El Espectador. En 2012 se especializó en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y comenzó a ejercer la docencia en escuelas de nivel medio. Actualmente coordina talleres literarios. En 2018, su primera novela recibió el 2º Premio del Fondo Editorial Municipal de Rafaela. En 2019, fue seleccionado por el programa Espacio Santafesino del Gobierno de Santa Fe para la realización de una clínica de obra. Ese mismo año, integró una antología de video poemas de autores rafaelinos. En 2020, su crónica “La pandemia personal” recibió mención especial del jurado en el Primer Concurso de Escritura Viral organizado por la editorial Milena Caserola (Buenos Aires). En 2022, publicó El agua en todos lados, de Falta Envido Ediciones.