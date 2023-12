"Estar tranquilos e ir paso a paso"

Aunque un poco a cuentagotas porque las lesiones lo complicaron, primero atrasando su debut, y luego para la continuidad en el primer equipo, Joaquín Molina viene demostrando porqué fue la principal apuesta de Ben Hur para reforzar el plantel en el Regional Amateur. En la revancha frente a Libertad, mostró con un golazo, que su inclusión como titular aún no estando en la plenitud física, fue una decisión acertada de Gustavo Barraza.

Luego de tres días de descanso por la celebración navideña, el delantero benhurense dialogó con La Opinión sobre este paso importante superado y lo que se viene en los cuartos de final de la Región Litoral Sur, frente a Coronel Aguirre.

"La verdad que teníamos la obligación de saber que en el primer partido (ante el equipo sunchalense) no nos fue bien acá. Pero sabiendo lo que somos, fuimos allá tranquilos, confiados y creo que demostramos que cuando jugamos y presionamos un poco, somos un equipo muy importante", valoró el "Loco".

A modo de resumen del torneo incluyendo lo que fue la primera fase este año, expresó que "es cierto que no arrancamos muy bien, pero sabíamos el plantel que teníamos y los jugadores que hay. Debemos estar tranquilos, ir paso a paso, como hablamos siempre de no pensar mas allá del siguiente partido. Ahora pasamos Navidad con la familia y volvemos a los entrenamientos pensando en el sábado 6, que es el objetivo que viene".

Luego le consultamos, dada su experiencia con varios años jugando en planteles profesionales, sobre lo que había cambiado en relación al anterior proceso con Rolando Carlen dentro de este certamen, y la posterior llegada de Gustavo Barraza. "De los cuerpos técnicos no me gusta hablar mucho, lo tuve cerca de un mes a Roly y no cambió demasiado. Entrenábamos al cien todos, estábamos comprometidos todos, pero por ahí en los partidos no se daba. Esto es fútbol y se entiende lo que hablo, ahora con la llegada del Negro, que es del club, nos limpió un poco la cabeza por decirlo así. Creo que vamos por un buen camino", describió en su parecer Molina.

Pasando a la parte personal, coincidió en que "las lesiones no me ayudan mucho, pero el otro día pude jugar un tiempo y convertir que me suma mucho. Ahora ya me siento recuperado, estoy con una molestia en el gemelo, pero llego bien al sábado 6 de enero, no hay problema con eso".

Sobre el próximo rival y lo que se conoce del riesgo de definir como visitante, puntualizó que "si, todos sabemos lo que es ir allá. Los he enfrentado hace mucho y sé lo que es. Por eso puede ser una ventaja arrancar de local y no tengo dudas que vamos a marcar una diferencia para ir mas tranquilos al partido de vuelta".

Compenetrado en que la BH se juega siempre en el Regional su gran objetivo, respondió que "si, por más que esto es paso a paso, todos saben el objetivo que hay, pero si te volvés loco con eso te juega un poco en contra. Sabemos que estos partidos son a cara de perro, el 'mata mata', el que pega pasa, así estaremos entrenando bien esta semana y la otra para llegar de la mejor manera a los partidos con Coronel Aguirre".