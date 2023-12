Día internacional de preparación ante las epidemias

Origen de esta efeméride para la preparación ante las epidemias

La propuesta ha sido iniciativa de la Embajada de Vietnam ante la ONU, en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias en la vida humana, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en países con economías vulnerables.

Igualmente se rinde homenaje a Louis Pasteur, como precursor de la microbiología moderna. Fue uno de los científicos que estableció los fundamentos de la medicina preventiva.



¿Qué se busca con la conmemoración de este día internacional?

Es un exhorto a la comunidad internacional, agencias de la ONU, organismos regionales e internacionales, sector privado, particulares e instituciones, para promover la concientización, prevención y control de las epidemias a nivel mundial.

Los eventos y desastres naturales o provocados por el hombre pueden agravar considerablemente el riesgo de epidemias, unido a la crisis del sistema de salud a nivel mundial y dotación de servicios básicos, especialmente en países con economías vulnerables.

Esta situación impacta significativamente en la capacidad de atención médica y preventiva de la población, así como en la implementación de mecanismos eficaces, tales como la aplicación de esquemas de vacunación en las comunidades de escasos recursos, incrementando notablemente los riesgos de brotes y rebrotes por epidemias.



Actuación de la OMS frente a la COVID-19

En relación con este tema, hemos hablado con el inmunólogo Alfredo Corell que nos ha dado datos concretos de las epidemias más mortíferas de la historia de la humanidad y de cómo deberíamos afrontar el futuro para prevenir la posible aparición de enfermedades que puedan poner en peligro nuestra sociedad. Una interesante entrevista de la que hemos aprendido mucho.

Alfredo Corell, inmunólogo y divulgador científico: 'Hay que abordar el tema de las enfermedades infecciosas desde un punto de vista multidisciplinar y por supuesto incluye cuidar el planeta.'



Algunos conceptos básicos sobre el tema

Una epidemia está relacionada con el aumento en la incidencia de algunas enfermedades, las cuales se diferencian de acuerdo a su origen, periodos de incubación y niveles de propagación.

Es importante conocer algunos términos que ayuden a diferenciar las epidemias, de acuerdo a los siguientes criterios:



Brote epidémico

Es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad, debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Por ejemplo, por casos de intoxicación alimentaria, meningitis o sarampión.



Epidemia

El término epidemia proviene del griego epi (por sobre) y demos (pueblo). Es cuando una enfermedad que infecta a un número de individuos en un área geográfica específica se incrementa significativamente, con cifras superiores al número de casos esperado en una población, durante un tiempo determinado. Esto es debido a que un brote epidémico se descontrola y se mantiene en el tiempo.



Pandemia

Cuando la epidemia se difunde en varias regiones geográficas extensas, de varios continentes o en todo el mundo se trata de una pandemia. Para la declaración de un estado de pandemia se deben cumplir los siguientes criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria.



Endemia

Una endemia es la presencia habitual de una enfermedad, en una zona geográfica. Puede convertirse en una epidemia, si las condiciones ambientales lo permiten.



Epidemias que han impactado al mundo

Existen referencias históricas sobre brotes epidémicos y su impacto en el curso histórico de los acontecimientos mundiales.



Estas son algunas de las enfermedades epidémicas más conocidas de la historia:

Peste bubónica (1720-1722):

Es una infección producida por la bacteria Yersinia Pestis, caracterizada por la inflamación de ganglios infectados en órganos sexuales y ojos.

Fue una de las enfermedades mortales de mayor impacto, ocurridas en el siglo VI d.C.

A finales de la Edad Media (1300-1400 d.C.), se registró en Europa el brote epidémico y pandémico de esta enfermedad, matando a un tercio de la población en este continente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia estuvo activa hasta el año 1959, contabilizando anualmente 200 víctimas alrededor del mundo.

Gripe española (1918-1919):

Se considera la pandemia más devastadora de la humanidad, causada por un brote del virus de la gripe tipo A (H1N1).

Se calcula que en un año el número de víctimas estuvo entre los 20 y 40 millones de personas.

Este apelativo obedece a que la pandemia fue ampliamente reseñada por la prensa española (más que en toda Europa), a pesar que España no estuvo involucrada en la guerra mundial y no censuró la información sobre esta enfermedad.

Cólera (1817-1923):

Es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda o grave, causada por la bacteria Vibrio Cholerae.

A lo largo de la historia se le ha conocido como "enfermedad azul", "enfermedad negra", "pasión colérica", "diarrea colérica", "cholera morbus", "cholera gravis" y "cólera".

Existen indicios sobre brotes devastadores de cólera. Algunos fueron señalados por Hipócrates (460-377 AC) y Galeno (129-216 DC), describiendo una enfermedad que probablemente era cólera.

La primera epidemia a nivel mundial de esta enfermedad comenzó en el año 1817, en Asia sudoriental.

En el año 1994 surgieron varios brotes de cólera en Rwanda, generando 48.000 casos y más de 23.000 muertes en el intervalo de un mes.

En el año 2001 la Organización Mundial de la Salud y países asociados de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos verificaron 41 brotes de cólera, en 28 países.

Gripe Aviar (1878-actualidad):

Es una enfermedad viral causada por algunos subtipos del tipo A del virus de la gripe, que afecta principalmente a las especies de aves, con potencial para infectar a mamíferos y seres humanos.

Fue identificada por primera vez en Italia, en el año 1878.

En el año 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el riesgo potencial de esta epidemia, a nivel mundial. En el periodo 2004-2006 se presentaron casos en prácticamente todos los continentes.

Ébola (1976-actualidad):

Es un virus que puede contraerse mediante contacto con la sangre, o los fluidos corporales de infectados (generalmente monos o murciélagos de la fruta).

El virus del ébola se identificó por primera vez en el año 1976, en Sudán y la República Democrática del Congo.

Esta enfermedad aparece normalmente en brotes, en las regiones tropicales del África subsahariana.

En el periodo 2014-2015 ocurrió el brote más virulento de esta enfermedad, afectando a Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria.

Reflejó una tasa de mortalidad elevada, estimada entre el 50% y 90% de personas fallecidas, infectadas por este virus.

Covid-19 (2020-actualidad):

Es la pandemia que afecta actualmente al mundo entero.

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, cuyos síntomas van desde fiebre, tos y fatiga hasta dificultad respiratoria aguda, neumonía y sepsis.

La transmisión del virus se produce mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, toser, estornudar o expirar, o bien por el contacto con objetos y superficies contaminados, cuya vía principal de propagación es a través de las mucosas orales y nasales.

En el año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como una pandemia, debido a su propagación mundial.

De acuerdo a cifras actualizadas se contabilizan setenta y cinco millones de casos en todo el mundo, con más de un millón seiscientas mil personas fallecidas.

VIH-Sida (1981-actualidad):

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Al infectarse una persona con VIH, el virus debilita al sistema inmunitario, con riesgo de contraer infecciones y otras patologías que pueden ser mortales.

Se transmite de una persona a otra a través de algunos fluidos corporales, tales como: sangre, semen y líquido preseminal, fluidos rectales y vaginales, leche materna.

Este virus ha afectado a más de setenta y cinco millones de personas, desde su inicio.



¿Cómo prevenir y erradicar las epidemias?

En la prevención y erradicación de epidemias es de vital importancia concienciar a las personas, mediante campañas educativas y divulgación de información sobre las epidemias, así como impartir programas de orientación y sensibilización.

Se requiere reforzar los sistemas públicos de salud, para la atención a las comunidades y personas vulnerables.

Para el manejo, control y prevención de las epidemias es de vital importancia la cooperación internacional y el multilateralismo, que incidan en la capacidad de respuesta de las naciones ante las epidemias.

Es preciso la intervención coordinada de todos los actores sociales: comunidades, el Estado, y las organizaciones regionales e internacionales en la gestión de enfermedades epidémicas, endémicas y pandémicas.

El apoyo de organizaciones internacionales, como el Sistema de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud es fundamental en la coordinación de las respuestas a las epidemias, actuando de manera mancomunada con organismos nacionales, regionales e internacionales, orientados a la prevención y mitigación de las epidemias y enfermedades infecciosas.