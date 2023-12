Campaña solidaria para el Padre José María Stucky

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El párroco de nuestra localidad, Padre José María Stucky está atravesando momentos muy complicados de salud. Por tal motivo no puede dar continuidad a su tratamiento de quimioterapia porque su obra social no autoriza la medicación necesaria para el mismo. Por eso, nuevamente, nos vemos en la necesidad de pedir la colaboración y apelar a la solidaridad de las distintas comunidades para poder hacer frente al pago de la medicación, lo que implica la suma de $ 1.200.000 mensuales.

Por tal motivo desde hace unas semanas se encuentra a la venta un “bono solidario” cuyo valor es de $ 1.000 en apoyo al tratamiento, campaña de recaudación de fondos, además de la movilización que están llevando a cabo las parroquias actuales y las del norte de la Diócesis donde asistió oportunamente el sacerdote. Aquellos que deseen, puedan y quieran colaborar, deberán hacerlo a través de un CBU proporcionado para este propósito.

CBU: 0110294130029472014015

ALIAS: AGUJA.AVE.MENTON

CUENTA: CA $19922947201401

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIL: 20138546056

NÚMERO DE TELÉFONO: 3491 41-9522 Padre José María



El sacerdote viene dando mucha batalla a la situación, tal es el caso que quienes no conocen en profundidad el tema, no están enterados tal vez porque Stucky diariamente dentro de sus posibilidades y estados, sigue trabajando de forma “casi” normal. Recordemos, de paso, que junto al Padre Claudio Badino atienden las comunidades de Humberto I, Ataliva y Moisés Ville, y las colonias vecinas.

El Padre José María hace más de 3 años que viene luchando contra el cáncer de colon y la necesidad de apoyo es urgente para su tratamiento de quimioterapia. Esa problemática inicial lo llevó a someterse a un exigente tratamiento de quimioterapia durante los últimos tres años. El camino fue, en principio una cirugía que, lamentablemente, no tuvo la respuesta esperada. A lo largo de este tiempo, la enfermedad presentó complicaciones, incluyendo metástasis en el hígado, lo que lo llevó a ajustar el tratamiento para adaptarse a las nuevas circunstancias.

A partir del diagnóstico, siempre tuvo que dividir la lucha: un frente, la enfermedad y el otro, dificultades en la cobertura médica, lo que lo llevó a buscar apoyo para afrontar los costos de su medicación. A pesar de contar con una mutual del clero, la cobertura no alcanzaba el 100%, y los pedidos de ayuda a distintos escalones gubernamentales no fueron aprobados.

El tratamiento mensual asciende a un millón doscientos mil pesos, una suma que de ninguna manera puede afrontar. Mi vida es casi normal nos dice el Padre José María, pero, "tengo que tomar seis comprimidos por día, y el costo es realmente una fortuna".

“Yo soy muy creyente, te diría fanático del Santo Cura Brochero y siento que me está tendiendo una mano”.

El optimismo del Padre José María, oriundo de Ambrosetti, hoy en la parroquia Santa Margarita de Humberto 1°, nos tiene que contagiar a todos. Por eso el llamado a la solidaridad, para que todas las manos amigas puedan apoyar en la lucha contra el cáncer, adquiriendo el bono solidario que está ya en circulación.

Parece que el Santo Cura Brochero ha cruzado de provincia y ya está trabajando por estos pagos, tiene a un amigo de todos, el Padre José María Stucky a quien debemos alentar y apoyar en esta difícil situación.