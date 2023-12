Caputo destacó el sacrificio que hacen los argentinos

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el "apoyo" de la sociedad a las medidas de ajuste fiscal y elogió el "sacrificio" que hace el pueblo argentino para tratar de salir de la crisis, en un mensaje navideño que posteó en la red social X.

El funcionario escribió un saludo navideño en las redes sociales tras el fuerte recorte de gastos aplicado desde el mismo arranque. “Feliz Navidad para todos. Gracias por el sacrificio, y por el apoyo que se siente más que nunca”, escribió el ministro de Economía en su cuenta de X @LuiscaputoAR.

Si bien tiene poca participación en redes sociales, Caputo podría incrementar su presencia en esa red de comunicación por consejo del Gobierno.

El sábado último, el ministro de Economía agradeció un mensaje de apoyo en X de un usuario que saludó las primeras medidas del gobierno de Milei. “Pedíamos programa de shock: van 13 días y puso patas para arriba el país. Equilibrio fiscal: proyecta terminar con el déficit en 1 año. No imprimir más pesos: BCRA podría incluso destruir pesos. 10/10″, decía ese posteo.

Y ese mismo día retuiteó un posteo del Presidente en que hablaba del riesgo de hiperinflación que afronta la economía. “Para los que dicen que no hay riesgo de hiperinflacionario. Debe ser que no pueden admitir su incapacidad en el manejo de la economía y/o ignorancia. La única forma de terminar con esto es congelando la cantidad de dinero (de ahí el déficit cero y sanear al BCRA)”.

La última semana de 2023 en la agenda de política económica estará marcada por el inicio de un esquema nuevo para el pago de la deuda de importaciones, uno de los pasivos heredados con mayor peso para las arcas del Banco Central.

También por la continuidad de un programa financiero que se inició la semana pasada con una colocación de bonos a tasa de interés muy por debajo de la inflación.

El programa del Ministerio de Economía continuará este martes también con una nueva licitación de deuda en pesos. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que buscarán medio billón de pesos del mercado a través de un título del Tesoro indexado a la inflación y con vencimiento en febrero de 2025. (NA)