El presidente Javier Milei así como funcionarios, legisladores y dirigentes de todo el arco político expresaron sus deseos de una "feliz Navidad para todos los argentinos" a través de redes sociales y desearon "poder hacer de la Argentina el país que siempre soñamos".

El presidente Milei envió un mensaje de Navidad en el cual expresó que espera que esta fiesta "marque el principio de una nueva era para todos los argentinos" y deseó que "podamos hacer de la Argentina el país que soñamos".

El mandatario argentino, en un mensaje navideño publicado en X (ex Twitter) deseó "felices fiestas a todos los argentinos".

"No quería dejar pasar la oportunidad de desearles que pasen una Nochebuena en familia y tengan una feliz Navidad", dijo el jefe de Estado en su mensaje publicado la noche del domingo.

En simultáneo, el Presidente apuntó que "estas fiestas marquen el principio de una nueva era para los argentinos y que podamos hacer de la Argentina el país que siempre soñamos".

Milei completó el mensaje con su tradicional frase de campaña "viva la libertad carajo". También desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Javier Milei se publicó una imagen con la leyenda "El Presidente de la Nación les desea Feliz Navidad" sumado al mensaje: "Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen en este desafío".

En tanto, la canciller, Diana Mondino, compartió pasada la medianoche a través de X una foto junto a su marido, el economista Eugenio Pendás, y su nieto, en la que deseó "¡Feliz Navidad!"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también envió anoche sus saludos a través de la red X: "Que tengan todos ustedes una hermosa Nochebuena y una muy feliz Navidad. Fin".

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, deseó que "esta Navidad nos encuentre a todos celebrando con los que más queremos, con la esperanza intacta y los mejores deseos de paz para nuestra provincia y para toda la Argentina. ¡Felicidades!".

También el excandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, envió sus saludos "a todas las familias argentinas que, rodeados de sus seres queridos, disfruten de una noche llena de cariño y felicidad. ¡Feliz Navidad!". "Un fuerte abrazo de esperanza para cada argentino y argentina", completó Massa desde su cuenta de X.

Por su parte, el referente social del frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, reflexionó: "¿Qué nos vino a decir Jesús hace 2023 años? Que no hay nada más importante que amar al hermano, a la hermana, al compatriota, al migrante que necesita, sobre todo los más pobres".

Grabois acompañó el posteo en su cuenta de X con un video de la cena solidaria realizada el domingo frente al Congreso de la cual participaron 4.000 personas en situación de calle, trabajadores de la economía popular y migrantes. "Nosotros lo hacemos con solidaridad, sí, pero también con organización y lucha. Felicitaciones a los movimientos y organizaciones populares por la magia y el trabajo infatigable que alumbra el futuro", señaló Grabois.