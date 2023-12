Al haberse iniciado el proceso de entrega del refuerzo alimentario de este mes, los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 6, 7, 8 y 9, deberán presentarse con su documento de identidad en Santos Vega 435, entre las 8:00 y las 12:30.

El calendario de entrega es el siguiente: martes 26, documentos finalizados en 6; miércoles 27, documentos finalizados en 7; jueves 28, documentos finalizados en 8; viernes 29, documentos finalizados en 9.

Es importante aclarar que solo se le realizará la entrega a los titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad, de riesgo, con discapacidad y a quienes se encuentran en aislamiento por ser caso positivo COVID-19 o por ser contacto estrecho. En todos los casos se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario.

Asimismo, cabe recordar que para poder acceder al refuerzo alimentario los requisitos son: no ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el "Comedor San Agustín" (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).