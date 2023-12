El fuego devoró dos habitaciones de una casa

A las 3.45 de la madrugada de ayer, personal del Cuartel Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores fue comisionado a calle Carlos Gardel al 1300 –barrio Italia-, por un incendio en un inmueble en circunstancias en que la mujer domiciliada en el lugar -una joven de 20 años llamada Natalia C.- se encontraba ausente de su domicilio.

Luego de un arduo trabajo los Bomberos lograron extinguir el foco ígneo, que afortunadamente no dejó personas lesionadas sino sólo daños materiales, tratándose de una habitación completa y una cocina comedor de la vivienda que resultaron quemadas por las llamas.

Cabe hacerse mención que los Bomberos debieron ingresar a viviendas vecinas para verificar que no exista propagación de las llamas hacia las propiedades lindantes.

Asimismo asistió al lugar personal policial de la Comisaría Seccional 13ª y de Agrupación Cuerpos, de Bomberos Voluntarios de Rafaela a cargo del BV Andrés Baldessari, de la Guardia Urbana (GUR), de Policía de Acción Táctica (PAT) y de emergencias SIES 107, tomando intervención el fiscal Dr. Diego Vigo.



FUGA EN PLANTA

DE LITORAL GAS

Por otro lado, también en la madrugada del lunes –a las 2.20- personal del Cuartel Norte de Bomberos Zapadores de Rafaela, debieron hacerse presentes en la intersección de Bv. Roca y variante ruta 34, por un pedido de colaboración debido a una fuga en una planta distribuidora de gas.

Arribados al lugar los Bomberos percibieron dicha fuga en la planta de alta presión, por lo que convocaron con urgencia a personal de la empresa Litoral Gas, haciéndose presente un funcionario de la empresa quien se hizo cargo de la situación sin requerir la colaboración de Bomberos.