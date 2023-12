Zanetti confía en que Scaloni y Tapia "encuentren la solución” para la continuidad del proyecto

El emblema del seleccionado argentino y vicepresidente de Inter de Milán, Javier Zanetti, confió en que el director técnico nacional Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, "encuentren la solución" para la continuidad del proyecto, puesta en duda por el propio DT luego de la victoria frente a Brasil en el Maracaná en el último partido del año por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

“Scaloni manifestó lo que sentía, que tenía que parar la pelota y ver otras cosas que le interesan, pero detrás de sus declaraciones no hay ninguna estrategia”, opinó el ex lateral derecho en diálogo con Télam.

“A veces nos mensajeamos con Leo: él forma parte de esos jugadores que salen de vez en cuando. Yo estaba ahí en el momento que llegó a la Selección y con los muchachos ya lo veíamos que iba a ser una cosa impresionante”

“No sé si trata de lo económico, creo que fue sincero y seguramente, junto al presidente de la AFA, encuentren la solución para que la Selección Argentina siga estando en un lugar de elite”, descontó Zanetti, tercer futbolista que más veces vistió la camiseta "albiceleste" (143) después de Lionel Messi (180) y Javier Mascherano (147).

A un año de la coronación mundialista en Qatar, el ‘Pupi’ aseguró que “los recuerdos siguen intactos” y que “ver a la Selección y a Messi levantando la Copa del Mundo fue una gran satisfacción y un gran honor”.

“Tuve el privilegio de estar todo el mes en Qatar y vivirlo como hincha junto a mi familia. Estoy feliz por el momento que le tocó vivir, él más que nadie hizo enormes sacrificios por salir campeón del mundo y por llevar a la selección a los más alto”, afirmó.

Sobre los próximos desafíos del conjunto "albiceleste", Zanetti comentó: "Si tomás el éxito de manera inteligente, solo te sirve para crecer, y yo creo que Argentina tiene un gran futuro”.

“El deporte es inclusión y una herramienta fundamental para el crecimiento de los jóvenes, yo creo que a través del fútbol y de todas las disciplinas deportivas, se pueden hacer cosas para la gente que más lo necesita”

Luego se mostró confiado ante el posible retiro de las leyendas Ángel Di María y Lionel Messi después de la Copa América 2024.

“Creo que todos los nombres demuestran un gran compromiso con la Selección. Mientras se sientan con ganas, que pueden aportar y ser importantes, lo van a hacer. Después está en cada uno decidir hasta cuándo”, opinó el ex Talleres (RE) y Banfield.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), de reciente aprobación vía DNU por el presidente Javier Milei, y dijo que, según su experiencia en Europa y en gran parte del mundo, “funcionan”.

“En Argentina hay que ver si estamos preparados, pero lo importante es que los hinchas se sientan a gusto, creo que las SAD a veces aportan a mejorar el club”, comentó el segundo mandatario a cargo del "nerazzurro", escuadra de capitales privados, cuyo presidente es el empresario chino Steven Zhang, de 32 años y heredero de la compañía de electrodomésticos Suning Holdings Group.

Zanetti es ídolo absoluto y el jugador con más presencias en la historia del equipo italiano, con 858 partidos y 21 goles, tanto que decidieron retirar su tradicional camiseta número 4 del plantel profesional.

Desde 2014 ocupa el cargo de vicepresidente y sostiene que 2023 fue un año “muy positivo” tanto para el club, subcampeón de la Champions League tras perder la final ante Manchester City por 1 a 0, como para su carrera.

“La verdad es que se cerró un gran año, cumplí 50, una cifra importante, pero cuando recuerdo cómo fue todo el recorrido, me siento orgulloso”, comentó, durante la inauguración del complejo deportivo de fútbol y pádel La Meca, ubicado en la localidad bonaerense de Sarandí.

“Es el proyecto de un amigo que le dije que contara conmigo, van a venir los chicos de la fundación, que también podrán disfrutar de este espacio”.

“El deporte es inclusión y una herramienta fundamental para el crecimiento de los jóvenes, yo creo que a través del fútbol y de todas las disciplinas deportivas, se pueden hacer cosas para la gente que más lo necesita”, comentó el también creador de la Fundación PUPI, vigente desde 2001.

“Vuelvo a Italia para el partido contra Verona el 6 de enero, pero ese mes o en febrero vamos a hacer la fiesta de la fundación, contando lo que fue este año y los proyectos que tenemos, mientras tanto voy a intentar aprender a jugar al pádel con los profesores que vienen acá”, bromeó.