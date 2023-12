Una multitud colmó el centro y hubo que esperar para ser atendidos en comercios

No fue un sábado cualquiera en el microcentro de Rafaela. En la antesala de la celebración de Nochebuena y Navidad, los comercios de bulevar Santa Fe y de todas las calles del sector se mostraron por momentos desbordados por los consumidores mientras los inspectores de tránsito se multiplicaban para ordenar el paso de autos, motos y sobre todo peatones.

A pesar de la devaluación y los aumentos de precios, los rafaelinos optaron por buscar precios y aprovechar promociones para comprar un regalo para Navidad, en especial para los más chicos de la familia. Las jugueterías estaban saturadas por la mañana y también a la tarde. En su mayoría, los negocios trabajaron de 9 a 13 horas y de 16:30 a 20:30.

"Un mundo de gente vino. Se llevaron de todo, especialmente remeras, pantalones cortos y zapatillas. El local siempre estuvo colmado y había gente en la vereda", sostuvo la empleada de una tienda de artículos deportivos. "Ojo, el movimiento comenzó el jueves, el viernes aumentó y este sábado explotó. Igual esperamos que este domingo venga más gente, siempre están aquellos que salen a último momento. Nosotros trabajaremos de 9 a 17 horas", completó.

En un bazar ubicado a la altura del bulevar Santa Fe al 300 también contaron que "se trabajó muchísimo, la gente consulta mucho precio y además busca descuentos, los pide, regatea, en algunos productos se puede y en otros no, además está la forma de pago, quien tiene el efectivo siempre tendrá un beneficio adicional".

De hecho, no pocos locales tenían pizarrones sobre la vereda para anunciar promociones y descuentos, que iban del 20 al 25 y hasta el 50 por ciento. "Todo sea por vender, no nos sirve quedarnos con la mercadería que trajimos para Navidad. La devaluación de tal magnitud cambió nuestros planes, nuestras expectativas porque golpeó el poder adquisitivo de las familias, los precios aumentaron la última semana pero los salarios no, quedaron en desventaja", señaló un comerciante dueño de una tradicional tienda del centro. "Y sí, con los descuentos resignamos rentabilidad. ¿Pero qué vamos a hacer? No nos queda otra", se sinceró.

"En la vereda se chocaban, pero nadie tenía muchísimas bolsas de regalo. Lo justo y necesario. También había familias que se instalaban en los canteros, en los bancos y porque además para esta Navidad se trabajó muy bien con la estética. Está el Arbolito de Navidad, la Casita de Jengibre, la hamaca, figuras que parecen paquetes de regalos que visten el bulevar y recrean el clima navideño", sostuvo la cajera de una tienda unisex. "Pero hay que mejorar las veredas, están hechas un desastre, una abuela casi se cae y los que sí se cayeron fueron unos chicos pequeños cuando corrían, se tropezaron y aterrizaron en el piso. Hay baldosas rotas, hundimientos. Ojalá alguna vez entiendan que si las veredas serían mejores, vendría más gente todo el tiempo", reflexionó una mujer que esperaba en el mismo local para pagar por su compra.

Las confiterías del bulevar al 300 también trabajaron intensamente, más aún considerando una jornada con casi 35 grados a la tardecita. "Quizás el día previo a la Navidad el bulevar debería ser peatonal" sugirió un mozo que iba de aquí para allá.

Y en la feria que trabajó a cielo abierto con más de 40 emprendedores -que habitualmente comercializan sus productos a través de redes sociales- en calle Brown, entre Lavalle y Alvear, estaban todos felices por la aceptación de la propuesta. Una callecita empedrada, stands cuidados, música y hasta un bar con combis vintage generaron un microclima que invitaba a quedarse.

Hablando -o escribiendo- del clima, qué pasará esta noche?. Empecemos por la mañana: se prevén chaparrones según el Servicio Meteorológico Nacional, con una probabilidad del 40 al 70 por ciento. A la tarde permanecerá mayormente nublado -quizás brille el sol por momentos- mientras que esta noche estará nublado, y en la madrugada del lunes podrían registrarse tormentas.

Por lo demás, la Navidad tendrá sol desde la mañana, el mismo que iluminará el resto de la semana. ¿O el resto del año?