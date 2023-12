Cronograma de servicios públicos para Navidad

El Gobierno Municipal de Rafaela prestará servicios públicos diferenciados en el marco de la celebración de la Navidad. En tal sentido, la recolección domiciliaria de residuos no se realizará el domingo 24 de diciembre, retomando su funcionamiento el lunes 25 de diciembre con la recolección de los residuos recuperables.

Asimismo, el lunes 25, el transporte público de pasajeros no circulará y el servicio 147 “Rafaela Responde" receptará llamados a través del contestador automático.

A su vez, el Eco Punto I, ubicado frente al Cementerio Municipal, el Eco Punto II, situado en avenida Italia (100 metros al norte de Normando Corti), y el Complejo Ambiental Rafaela, sito en Camino Público nro. 20, permanecerá cerrado el lunes 25.

Además, el ingreso al Cementerio se encontrará habilitado, tanto el domingo 24 como el lunes 25, de 7:30 a 18:30. No obstante, la oficina de administración estará cerrada y habrá guardias mínimas en caso de sepelio.

Finalmente, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no estará activa el lunes 25.