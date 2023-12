Milei defendió el DNU y aseguró que "se quejan porque pierden privilegios"

En una nueva aparición en el programa de Mirtha Legrand, el presidente Javier Milei, junto a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, ofreció una mirada sobre el estado actual de Argentina y remarcó que "la situación es lamentable". El jefe de Estado delineó el panorama económico: "No hay plata. La verdad es que han saqueado el país. Nos han dejado un déficit consolidado de 15 puntos del PBI".

Asimismo, el mandatario mencionó que la Argentina estaba al borde de una crisis. Frente a esta situación, el gobierno, según explicó Milei, se vio obligado a implementar un ajuste fiscal significativo, equivalente a 5 puntos del PBI, con un impacto considerable en el sector público, que absorberá el 60 por ciento de este ajuste.

"La situación es lamentable", aseveró Milei; sin embargo, a pesar de eso, mostró un atisbo de optimismo: "Estamos confiados. La clave en nuestro programa económico es el ahorro que generará el ajuste" y que por otra parte haya "una contrapropuesta de inversión".

Milei dijo que "tenemos indicadores sociales peores que en el 2001" a la vez que "están dadas todas la condiciones para la peor crisis de la historia" y aseguró que por eso "nos vimos obligados a hacer el ajuste". "No lo paga el sector privado, el 60 por ciento cae sobre el sector público" expresó el jefe de Estado.

En una declaración contundente sobre la corrupción, Milei fue claro: "Los que han robado tienen que pagar. No podemos gobernar con un espejo retrovisor. Tenemos que mirar hacia adelante".

Milei defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó esta semana y dijo que quienes "se quejan" de esa medida que desregula la economía es porque "pierden privilegios". "Se quejan porque pierden privilegios", expresó el Presidente y destacó que con las medidas contempladas "hacemos que los mercados sean más competitivos y terminamos con algunos privilegios. Y algunos que ven afectados sus intereses se quejan".

También aseguró que los cacerolazos producidos tras el anuncio del DNU y en los días siguientes "estaban prearmados" y preguntó "¿cómo hicieron para leer tan rápido el decreto'".



BULLRICH HABÍA PEDIDO

A MILEI OTRO MINISTERIO

Asimismo, remarcó que "tenemos un mandato muy claro" para "terminar con la inflación, evitar la hiperinflación" y "que crezca la economía". "Y un mandato muy claro en materia de seguridad", expresó. También Milei dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich "está haciendo un trabajo formidable, estoy orgulloso".

Milei habló sobre el papel de la ministra en el actual gobierno. "La doctora Bullrich quería otra cartera, y en un acto de generosidad aceptó [la de seguridad]". Este gesto subraya la unidad y el compromiso del gabinete para enfrentar los desafíos del país.

Milei también resaltó los avances en la batalla cultural, lo que indica un cambio en la percepción pública y una mayor conciencia sobre los problemas que enfrenta la Argentina.

En tanto, la pareja del presidente Milei, Fátima Florez participó en el inicio del programa y la artista contó que estará viajando a Mar del Plata para la temporada teatral. A su turno, el presidente adelantó que el 27 de diciembre estará en el teatro para ver el show.