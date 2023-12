Una "nube" de mosquitos

Con la continuidad de las lluvias que se registra en las últimas semanas, la cantidad de mosquitos parece no tener antecedentes en esta zona. El Municipio comenzó con los operativos de fumigación el lunes pasado mientras muchos particulares compraron equipos hogareños para aplicar productos que maten o alejen a los insectos.

Al mismo tiempo, creció enormemente el uso de repelentes y hay quienes compraron la vacuna contra esta enfermedad pese a su elevado costo, ya que cuesta alrededor de 50 mil pesos.

Por lo pronto, las autoridades insisten con la recomendación a los vecinos para que descacharricen los patios, que implica eliminar recipientes inservibles, dejar boca abajo aquellos en uso y tapar herméticamente aquellos que tienen agua que no se pueda eliminar.

Asimismo, las personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede tener dengue, se recomienda consultar precozmente y no automedicarse. Además, colocarse repelente cada 4 a 6 horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio.