En 2023, Santa Fe fue la segunda provincia con mayor cantidad de casos de dengue

Desde enero de este año hasta la primera semana de diciembre se registraron más de 134.000 casos de dengue en el país, de los cuales más de 125.000 fueron autóctonos, registrándose el mayor número de casos desde años epidémicos en 2016, 2018 y 2020 con un total de 68 personas fallecidas en el norte y centro del país, según el último Boletín Epidemiológico Nacional difundido ayer por el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo al detalle por provincias, Santa Fe fue la segunda con más contagios a lo largo del año al reportar casi 22 mil.

Entre la primera semana de enero de este año y la 49 (primera semana de diciembre) se registraron en la Argentina un total de 134.721 casos de dengue, de los cuales 125.595 corresponden a autóctonos, 1.675 son casos con antecedentes de viajes y 7.451 se encuentra en investigación, según detalló el Boletín Epidemiológico de la semana 49, primera de diciembre.

La mayor cantidad de casos se notificaron en la región del noroeste del país con 62.115 casos, de los cuales 58.311 fueron autóctonos; 474, con antecedentes de viaje y 3.330, se hallaban en investigación.

La provincia de Tucumán es la región donde se registró la mayor cantidad de personas infectadas en todo el país, con 24.082 casos. En cantidad de personas registradas con el virus del dengue, le sigue la provincia de Santa Fe, con un total de 21.786 casos; Salta, 15.414; Santiago del Estero, 15.533; Chaco, 14.517 y Ciudad de Buenos Aires, 13.248, superando a la provincia de Buenos Aires, donde se informaron 10.398 casos.

Hasta la segunda semana de diciembre, se confirmaron 68 personas muertas a causa del virus, con un porcentaje de letalidad del 0,049%, detalló el documento. Un poco más de la mitad del total de fallecidos, un 56%, correspondieron a personas de sexo femenino y el 44% al masculino, en todos los grupos etarios, con una mediana de 50 años, mínimo menor de 1 año y máximo 87. Las tasas de mortalidad más elevadas corresponden a mayores de 80 años.

Las 68 personas que fallecieron residían en las regiones del centro del país, en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba; en el noreste, en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa y provincias del noroeste, como Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero.

Las localidades de San Pedro, en Jujuy, y General Güemes, en Salta, son las que presentaron la mayor tasa de mortalidad durante este año.

Una rafaelina de 21 años fue una de las víctimas del dengue en la provincia de Santa Fe. La Dirección Regional de Salud indicó a mediados de abril de este año que "ingresa en la guardia de adultos del Samco Rafaela Dr Jaime Ferre una adolescente de 21 años internada en terapia intensiva, quien fallece por dengue hemorrágico”. Sobre el caso, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, explicó que "se trataba de una persona joven, de sexo femenino, de 21 años, sin antecedentes (patológicos), que consulta el día martes y el domingo debuta con dolores abdominales, con falla multiorgánica, que es lo que le ocasiona el deceso".

El boletín epidemiológico aclara que "la incidencia acumulada a nivel país en la población general durante la temporada 2023, tomando en cuenta tanto los casos autóctonos, en investigación como importados, fue de 291 casos cada 100.000 habitantes, con las tasas más elevadas en personas entre 15 y 65 años y con una menor afectación en niños menores de 10 años y personas mayores de 65 años".

A su vez, se afirma que durante "el 2023 se registra el mayor número de casos desde la reemergencia de dengue, fundamentalmente entre las semanas 9 (fin de febrero) y la 19 (comienzo del mes de mayo)". También los datos indican que hubo una persistencia de casos durante la temporada invernal y un nueva suba de contagios desde la semana 40, primera semana de octubre.

Durante esta temporada, se registró en el país la circulación predominante del serotipo DENV-2, el cual se detectó en el 78,12 % de los casos sub tipificados, seguido del DENV-1, en el 21,83%; y DENV 3 de muy baja circulación, con el 0,04%.

La curva epidémica a nivel país, muestra que los casos aumentaron desde la semana 7, segunda del mes de febrero hasta la 16, mitad del mes de abril, momento en el que comenzó el descenso de los casos a un ritmo similar al que había tenido el aumento, hasta fin de ese mes.

A partir de entonces, "el descenso continuó a un ritmo más lento y desde la mitad del mes de julio (semana 30) se registraron casos confirmados esporádicos en diferentes localidades de las regiones del centro y noroeste con persistencia de personas contagiadas durante todo el periodo en el noreste argentino.

Desde fin de julio (semana 32) "persiste la notificación de casos autóctonos en las provincias de la región del NEA y, durante la semana 49 (principio de diciembre), se notificaron los primeros casos confirmados sin antecedentes de viaje en jurisdicciones del NOA y centro del país: Buenos Aires (Merlo), Santiago del Estero (Monte Quemado), Santa Fe (General Obligado).



EN RAFAELA

El brote de dengue dejó alrededor de 1.500 casos confirmados hasta finales de mayo de este año en Rafaela, y la muerte de una joven de 21 años tal como se mencionó.

El pasado 10 de noviembre, se reportó el contagio con dengue de un menor residente en una vivienda de barrio Mosconi de Rafaela, y tras las acciones de bloqueo no se confirmaron nuevos casos.



EN CÓRDOBA

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó en las últimas horas los tres primeros casos de dengue autóctono en la provincia. Se trata de un hombre de 42 años, y dos niñas de 12 y 7, todos familiares, que no tienen antecedente de viaje y no revisten visitas a otros lugares.

Si bien los tres fueron atendidos en un centro de salud, no quedaron internados. "La aparición de estos casos autóctonos supone la existencia de transmisión local del virus, y ante la presencia del mosquito Aedes aegypti, implica la posibilidad de que se produzcan brotes de esta infección en la provincia", explicaron desde la cartera de Salud.

Y agregaron que "los equipos de la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología ya están realizando las acciones de control de foco para detectar y eliminar criaderos de mosquitos en la zona", identificar nuevos casos en cercanías de la vivienda de los afectados, y difundir entre la comunidad las principales medidas de prevención para evitar la enfermedad.

"Estamos atravesando un incremento de casos en el país, incluso con la notificación de fallecimientos en otras provincias. De allí que resulta fundamental insistir en la importancia de la consulta temprana y que todas las personas que presenten fiebre, dolor de cabeza, de ojos, de músculos y articulaciones concurran de manera inmediata a una consulta médica; ya que esto también permite disponer rápidamente las medidas de control de foco", alertó Laura López, Subsecretaria de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud de la Provincia.

En diálogo con Cadena 3, la funcionaria pidió importante prevención y cuidado para los que viajen a las provincias de Chaco, Formosa, Santa Fe y CABA, donde hay brotes de esta enfermedad y casos autóctonos y dijo que "hoy se hacen las acciones de control que es la fumigación peridomiciliaria de la zona donde residen estas personas. Hay casos durante todo el año, no se cortó la circulación en el norte".

Además, López señaló: "Es importante protegerse de picaduras antes, durante y posterior y si presentan fiebre, dolor de cabeza detrás de los ojos, que consulten a los médicos para que se pueda identificar si se trata de esta enfermedad o no y se tomen las medidas de prevención".