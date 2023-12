Dos colombianos con drogas y moto de origen desconocido

En momentos en que personal de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela realizaba un operativo vehicular sobre ruta Provincial 70 Km 70.5 -jurisdicción de Bella Italia-, detuvo la marcha de una motocicleta Honda Biz 125 c.c., en la que circulaban un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana, ambos residentes en esta ciudad de Rafaela, a las 11.30 de la mañana del viernes.

Consultada la base de datos sobre las identidades de los motociclistas, el sistema arrojó que el conductor presentaba una solicitud de paradero requerida por el Juzgado Federal, de fecha 28 de junio de 2022. Además este sujeto manifestó no poseer ningún tipo de documentación del rodado, por lo que nuevamente se realizó una consulta a través de sistema informático, el cual informó que esa patente correspondía a otro motovehículo.

Puesto en conocimiento de los hechos el Fiscal en turno, este ordenó la detención del individuo, y el secuestro de la moto que conducía, ordenando asimismo que se convoque a personal de la Dirección Investigación Criminal sobre el Narcotráfico de PDI para que realicen su labor, ya que además los colombianos transportaban cigarrillos de marihuana y cocaína.

Momentos más tarde se hizo presente el personal policial mencionado, quien realizó la prueba de campo que arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), siendo su peso de 2.2 gramos y positivo para clorhidrato de cocaína arrojando un peso de 3.6 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal de Rafaela, se secuestró el material estupefaciente y se formó una causa por infracción a la ley 23.737 de Drogas.



MOTOCICLISTAS

LESIONADOS

Minutos antes de las 3 de la madrugada de este sábado, se tuvo conocimiento sobre un accidente de tránsito en intersección de Avenida Ernesto Salva y calle Avanthay, siendo partes una motocicleta y un automóvil. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo de menor porte presentaron lesiones varias.

En el lugar del hecho se hizo presente un móvil de la Guardia Urbana (GUR), el cual constató que dos individuos que se encontraban en el lugar se movilizaban en la motocicleta Honda Wave, ambos sin casco colocado. El conductor, identificado como Kevin G., de 20 años, debió ser trasladado al nosocomio local. Por su parte, el acompañante, de nombre Tomás R., de 19 años, fue atendido en el lugar y se hizo cargo del vehículo.

La otra parte era un Fiat Palio a bordo de Marianela P., de 32 años, quien no requirió asistencia médica. Junto a personal de la GUR y de emergencias SIES 107 también colaboraron dos móviles policiales.



OTRO ACCIDENTE

DE TRÁNSITO

En horas del mediodía de este sábado, se informó un accidente de tránsito en intersección de calles Geuna y Jaime Ferré, donde fueron partes una motocicleta y una camioneta. Una de las partes involucradas terminó lesionada.

En el lugar se hizo presente el servicio de Emergencias SIES 107, quien debió trasladar a una de las mujeres presentes que iba de acompañante en el vehículo de menor porte. El conductor de la moto y el dueño de la camioneta no presentaron lesiones.

Asimismo debió intervenir personal policial, ya que desde el Centro de Monitoreo se notificó que una de las partes involucradas en el siniestro mostró un accionar agresivo, con agresiones verbales hacia la otra persona.

Los móviles policiales se hicieron cargo de la situación, en tanto que colaboraron también en la zona, agentes de Protección Vial y Comunitaria y personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR).



CONDUCTOR

ALCOHOLIZADO

En horas de la madrugada de este sábado, personal del servicio de Emergencias SIES 107 dio aviso sobre un accidente de tránsito en intersección de avenida 500 Millas y calle Cerdán, siendo única parte una motocicleta Honda que protagonizó el accidente comúnmente conocido como "moto-derrape".

En el lugar se hizo presente personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) quien identificó al conductor como José C., de 32 años, quien fue asistido en el lugar por personal médico. Minutos más tarde se sumaron al lugar del hecho agentes de Protección Vial y Comunitaria, y un móvil policial.

Al conductor se le realizó el control de alcoholemia, dando positivo, 1,52 g/l (gramos por litro de sangre).

Ante esto, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir del involucrado.