Basilio Mamani Clares, "el albañil asesino" que enamoraba a sus víctimas y luego las mataba

Por Gastón Marote, (Especial para NA). - Basilio Mamani Clares era un albañil que se aprovechaba de mujeres indefensas, que en su mayoría eran madres solteras, las enamoraba y luego las mataba a golpes, a todas ellas en la ciudad boliviana de El Alto.

Este sujeto asesinó a por lo menos tres de ellas, a quienes luego de quitarles la vida ataba el cuerpo de ellas con sus propias trenzas, las envolvía y las tiraba a la calle.

La Policía no podía dar con este asesino serial hasta que el 27 de agosto de 2013, tras varios años de investigación, detuvieron a Mamani Clares, por entonces de 43 años.

El sujeto reconoció hasta su juicio ser el autor de dos asesinatos, aunque, se sospecha que también ejecutó a una tercera mujer.



LAS VÍCTIMAS

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, coronel Ramiro Magne, relató que la primera víctima de "el albañil asesino" fue descubierta el 3 de enero de 2012.

La mujer, identificada como Victoria Quispe Mamani de 33 años, dejó a seis hijos y antes de ser asesinada y de conocer a Mamani Clares se había separado de su esposo.

El segundo caso fue hallado dos semanas antes, Elena Quispe Mamani de 20 años, madre de un niño de dos años, también fue asesinada después de haber sido enamorada por el sujeto. Incluso en este caso, se indicó que el nene de 2 años estaba en la escena del crimen.

De hecho, el coronel Magne relató que el psicópata encerró al pequeño en un cuarto antes de asesinar a golpes a su mamá. Luego el niño fue abandonado por el mismo asesino en una feria de Senkata, donde los vecinos lo encontraron y lo llevaron hasta las dependencias de la Felcc.

El menor, finalmente, fue derivado a un hogar y de ahí lo recogieron sus familiares apenas algunos días después del crimen.

El jefe policial informó a la prensa que el asesino serial "contó que en el primer caso sentía celos al ver a la mujer saliendo con uno y otro hombre". "Por eso habría tomado la decisión de matarla. En el segundo caso, argumentó que habían discutido y que ella le reclamó de su impotencia, por eso se habría enceguecido hasta matarla", agregó Magne.

El asesino cargaba los cuerpos en la espalda, los trasladaba a pie y los arrojaba a la vía pública.



SE CREE QUE FUERON

MÁS VÍCTIMAS

El 29 de agosto de 2013, la jueza Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Milenka Gutiérrez, determinó en audiencia de medidas cautelares la detención preventiva de Mamani Clares, acusado de asesinar a una mujer. Gutiérrez declaró en reserva el caso, por lo que no brindó mayor información sobre el mismo.

El fiscal asignado al hecho, Santos Valencia, indicó que Mamani Clares fue imputado por el delito de asesinato, pero sólo por el caso de Elena Quispe, hallada el 8 de agosto dentro de una bolsa.

Sin embargo, este sujeto es sospechoso de asesinar a tres mujeres, pero no descartaban que haya matado a más.

Según las declaraciones del múltiple homicida a la Policía, él asesinó a Victoria porque "ella tenía un mal comportamiento". Mamani Clares la golpeó en la cabeza en reiteradas ocasiones, la puso en posición fetal y la ató de pies y manos, la envolvió y se deshizo del cuerpo sin ayuda.

El esposo de la víctima afirmó que el asesino le robó todo a su pareja: "Le ha quitado hasta sus dientes de oro, ropa, anillos y otras cosas. Por robar ha matado y ha dejado a seis hijos sin su madre", enfatizó.