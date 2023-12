Rubiolo tuvo minutos en un Newcastle que no puede ganar

Luego de un par de partidos sin convocatoria, Pedro Rubiolo ingresó este viernes en la derrota de Newcastle como local ante Bristol por 21 a 13, por la novena fecha de la Premiership británica. El forward rafaelino estuvo en el banco y tuvo la posibilidad de jugar en un encuentro bastante parejo, aunque finalmente los Falcons sufrieron la novena caída en el torneo.

En este partido también jugó Mateo Carreras, que reaparecía luego de una lesión, pero se retiró cerca del final por un fuerte golpe. El resto de los argentinos no fue convocado por el head coach Alex Codling.

«Pensé que los muchachos estuvieron fantásticos y hay muchas cosas positivas a pesar de que ahora son 11 [derrotas] seguidas», dijo el entrenador, sumando las presentaciones también por la Challenge Europea.



SIGUE LESIONADO VIVAS

En el duelo por la segunda fecha del Premiership inglés, Gloucester cayó por tan solo 31 a 29 frente a Northampton. Los argentinos Santiago Carreras y Matías Alemanno fueron protagonistas con un try para cada uno, aunque no alcanzó para darlo vuelta. Recordemos que el rafaelino Mayco Vivas se encuentra lesionado.

El segunda línea argentino, Matías Alemanno, dejó su huella en el minuto 46, demostrando su característica potencia al acercarse a un ruck, donde con habilidad y fuerza levantó la pelota para apoyar su conquista.

Por su lado, Santiago Carreras brilló en el minuto 53, con su agilidad y rapidez, recibió el balón y, con una impresionante habilidad, evitó dos tackles del equipo visitante, abriéndose paso hacia el ingoal de Northampton. Su esfuerzo culminó exitosamente al apoyar su único try en el partido.