Barovero volvió a Atlético de Rafaela

Marcelo Barovero disfruta de sus vacaciones después del cierre del torneo de la Liga Profesional. Ayer por la mañana aprovechó para volver a Atlético de Rafaela, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Estuvo de visita en el predio Tito Bartomioli, donde recorrió las instalaciones y luego mantuvo una interesante charla con el plantel que conduce Ezequiel Medrán, ex compañeros de la Crema, club con el cual ambos lograron el histórico ascenso a Primera División en 2003.

¿Volverá pronto a vestir la de la Crema? En este 2023, con 39 años, regresó al fútbol argentino y se encuentra en Banfield, donde firmó contrato hasta diciembre de 2024.

En la charla que mantuvo Barovero con el plantel albiceleste, el ‘Chelo’ dejó bien en claro su deseo para lo que viene: “Como hincha me gustaría que me puedan dar el ascenso”, apuntó y a su vez indicó: “Este año estuvieron muy cerca, ojalá se les pueda dar el próximo año”.

A la hora de referirse a su regreso al predio, luego de 17 años, Barovero contó: “Me trae muchos recuerdos este lugar. Lo valoro muchísimo porque me dieron la posibilidad de trabajar de lo que nos gusta a todos”. Y también dejó un mensaje al respecto: “No dejen de valorar lo que es Atlético, ojalá todos tengan una gran carrera, es un camino largo”.

Por último, y a modo de despedida Barovero manifestó: “Les deseo lo mejor para sus carreras y un buen fin de año”.