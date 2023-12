Nuevo look y gran actuación de De Paul en la victoria del Aleti

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, le ganó ayer a Sevilla por 1 a 0 en un partido pendiente (y caliente) de la cuarta fecha (el torneo se reanuda el 2 de enero) y escaló al tercer puesto de LaLiga de España con 38 puntos, detrás de Real Madrid y Girona, que comparten la primera línea con 45.

El conjunto “colchonero” logró el gol del triunfo en el minuto 46 por intermedio de Marcos Llorente y más tarde, a los 69 minutos, quedó en desventaja numérica por la expulsión del defensor turco Caglar Söyüncü, una durísima infracción sobre Lucas Ocampos.

Los argentinos Nahuel Molina y Rodrigo De Paul (de buena tarea) jugaron desde el inicio en Atlético; mientras que Ángel Correa, el otro campeón mundial del plantel de Atlético, ingresó en el segundo tiempo. Los tres finalizaron el juego con tarjeta amarilla.

Con la victoria, Atlético suma las mismas unidades que el campeón Barcelona, al que relegó al cuarto lugar por diferencia de gol.

El ex River Plate Lucas Ocampos integró la formación titular de Sevilla, que volvió a perder después del debut victorioso de su nuevo DT Enrique Sánchez Flores. Ese triunfo del martes pasado (3-0 vs. Granada) fue la única en los últimos 17 partidos, consideradas todas las competencias de la temporada.



El diario Marca destacó el nivel de De Paul, más allá de su pintoresco cambio de look en su cabellera. Isaac Suárez, el cronista, se rinde a sus pies. El título, dice: “De Paul se viste de Argentina con el Atlético”. La bajada, complementa el concepto: “El campeón del mundo volvió a acercarse a sus jerárquicas actuaciones con su selección”.



Y en parte del texto del análisis del 1x1, advierte: “Dio el paso adelante que le acerca a su versión con Argentina. Mostró jerarquía, dio una lección de clase a la hora de mover el balón y se sumó al ataque con frecuencia. Sólo le queda convencerse a sí mismo de que puede ser mucho más importante en el Atlético, fútbol y personalidad le sobran.”



Luego del encuentro, Simeone abogó ayer por “defender mejor”, pese a ganar por 1-0 y que eso “es el paso que tenemos por delante” para trabajar en cuanto empiece el 2024. ”Tenemos un camino solo, que es el partido a partido, y no saldremos de eso. Obviamente siempre buscamos lo mejor, hay que seguir trabajando de la misma manera y mejorar en algunas cosas. El equipo crece y crece, busca continuamente ser protagonista”, analizó el Cholo.



”Se va un año desde diciembre a diciembre muy bueno, donde jugamos 50 partidos y perdimos solamente ocho, ganando si no me equivoco 34; y con gran cantidad de goles también, son 104, creo. Hemos hecho un año muy bueno, y ahora viene la segunda etapa, que hay que seguir cumpliéndola”, indicó Simeone sobre el gran desempeño rojiblanco en el 2023.