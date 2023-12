En enero la UCM sufrirá un incremento del 48,60%

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se adelantara, ayer por la mañana llevó a cabo una sesión extraordinaria el Concejo Municipal de esta ciudad.

El inicio, con el izamiento del Pabellón Patrio, tarea que concretó Laura Balduino, dio paso a la consideración del acta anterior, documento que fue aprobado.

Siguiendo el Orden del día tuvieron entrada las notas oficiales

La primera de ellas remitida por el Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe. Remiten actuaciones de asesoramiento jurídico legal al planteo formulado por la Presidencia del Concejo en el marco del Expte. N° 2237NP., fue girada a sus antecedentes.

Nota Oficial enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1036/2023 (Requiere que el Departamento Ejecutivo convoque a concurso público para el cargo de Coordinador/a del Museo y Archivo Histórico "Basilio Donato", atento los vicios que obran en los Decretos N° 3048/21 y 3060/21)., nota que fue adjuntada a la correspondiente minuta.

La concejal, Carolina Giusti señaló que la nota fue firmada por Marcelo Canavese, funcionario del gobierno saliente, remitida el 13 de diciembre , cuando ya no estaba más en funciones y en respuesta a requerimientos formulados en el año 2022, enfatizó que el planteo del funcionario es extemporáneo, se quejo´" nos han tomado el pelo hasta el último minuto", y remarcó que lo que es nulo de nulidad absoluta es la actitud del funcionario.

Fue girada a comisión una Nota Oficial enviada por el Director del Instituto de Desarrollo Territorial. Solicita las opiniones del Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad y del Colegio de Arquitectos referidas a la reforma realizada en la intersección de Avenida Yrigoyen, con calles Estanislao López e Italia.

Fue girada a sus antecedentes una Nota Oficial enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite copia de los informes de Auditoría Externa correspondiente a los años 2021 y 2022.



Peticiones y asuntos particulares

Giraron a comisión una Nota Institucional enviada por la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales. Remite el Plan de Mejora y Desarrollo para el ejercicio 2023 - 2024 (Julio-Junio).



Despachos de Comisión

Mereció la aprobación del Cuerpo una Ordenanza presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a prescindir del llamado a licitación pública para la adquisición de una electrobomba sumergible portátil.



UCM



El tratamiento de este proyecto se convirtió en el primer revés para el Ejecutivo que, tras la votación no pudo imponer su propuesta. Se trata de un proyecto Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1 de enero de 2024.

La fundamentación fue ofrecida por Brenda Torriri, quien en una extensa exposición planteó la situación económica y cuyo conocimiento no escapa a la ciudadanía, en base a ello presentó el despacho de su bloque en el que se solicita una actualización, desde el 1 de enero del 54,40%

Por su parte, el bloque de Juntos Por el Cambio, representado por Laura Balduino, como informante, manifestó que plantean un incremento en tres partes, enfatizando que si bien reconocen el atraso de la UCM privilegian no dañar al contribuyente; agradeció la predisposición de los funcionarios de Hacienda y manifestó que no tienen intención de castigar a la ciudadanía, pidiendo además que el DEM aplique un ajuste en la política.

En definitiva el plan alternativo que presentaron comprende un 42,5 de incremento a partir del 1 de febrero y 53, 12 % desde marzo.

Hubo otro despacho firmado por Santiago Dobler y Pablo Ghiano, la fundamentación corrió por parte de este último que resaltó que el tema llevó un debate profundo, la propuesta que presentan contempla el desdoblamiento, también resaltó la predisposición de los funcionarios del Ejecutivo. Su proyecto propone un 48,60% a partir de enero y un 52,97 desde febrero.

Carolina Giusti hizo saber que acompañaba los fundamentos de Laura Balduino, y defendió que la aplicación de un aumento escalonado desde febrero tiene que ver con una actitud de prudencia, no cuestionó los cálculos , y reclamó una actitud política para los contribuyentes. Censuró a la gestión saliente, hizo saber que tomó conocimientos de giros en descubiertos por una suma de varios millones, " millones que debemos pagar por irresponsables que fueron en contra de los intereses de los sunchalenses".

Llamó a reconstruir el vínculo entre los ciudadanos y el gobierno de turno.

Manifestó además que la situación del corralón la conocíamos todos.

Consideró, por otra parte que un aumento del 60% de una sola vez no es lo que nos ayudará a componer el vínculo.

Por su parte el presidente, Santiago Dobler consideró que un incremento del 60 % de una sola vez es un poco brusco, también enfatizó que no creemos que haya que dejar enero sin ingresos.

Cuando pasaron a la votación cada uno de los tres proyectos obtuvo dos votos cada uno, el desempate lo realizó Santiago Dobler apoyando el proyecto que lo tiene a él y a Ghiano como autores, vale decir, desde el mes de enero la UCM sufrirá un incremento del 48,60%.





Proyectos presentados



Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Designa con el nombre de José Alasia a una calle de la ciudad de Sunchales.



Aprobaron sobre tablas un proyecto de Ordenanza elevado por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Ignacio Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri. Aprueba el Plan de Mejoras y Desarrollo 2023 - 2024 de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales Ltda.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentada por Santiago Dobler Incorpora las cámaras de seguridad privadas al Centro de Monitoreo Urbano de la ciudad.

Giraron a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza a BRIO S.A. a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea y aérea.

Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Solicita a la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe el cambio de destino del cincuenta por ciento de los fondos de obras menores 2021 y deroga Ordenanza N° 3034.

Tuvo el visto bueno una Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti y Laura Balduino. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe del personal municipal que se encuentra acogido al régimen de retiro especial establecido por Ordenanza N° 2091.

Giraron a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Suspende hasta el 31 de diciembre de 2025 el otorgamiento de retiros especiales dispuesto por Ordenanza N° 2091.