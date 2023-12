Tributaria: “Buscamos dar previsibilidad sin afectar las actividades productivas”

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, brindó este jueves una conferencia de prensa en relación al proyecto de Ley Tributaria 2024 que envió el gobierno provincial a la Legislatura. “El compromiso que estableció el gobernador Maximiliano Pullaro es dar la previsibilidad que implica una estabilidad tributaria sin incrementar la carga tributaria, principalmente para las actividades productivas, como el agro, la industria, el comercio, la construcción y el transporte”.

En ese sentido, remarcó que “el crecimiento de la carga tributaria está focalizado en actividades vinculadas con las actividades financieras, como también a los servicios de comunicaciones”.

“A pesar de que la situación financiera no es la mejor, a nivel provincial y nacional, el objetivo ha sido que la variación promedio de los impuestos de emisión se encuentre por debajo de la evolución de la inflación del último año”, agregó Olivares.

Sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, el ministro de Economía remarcó que el proyecto contempla “un incentivo a aquellos que producen en forma personal y directa su propio predio que tendrán actualizaciones del 74% o el 103%, según las cantidades de hectáreas, con lo cual van a estar muy por debajo de la inflación”.

“Otro beneficio será para las actividades de comercio y servicio, que podrán computar como crédito a cuenta, crédito fiscal en el impuesto sobre los ingresos brutos de un 25% de lo que abona el impuesto inmobiliario durante este año. Se trata de un beneficio para la actividad que nunca se había dado”, valoró Olivares.



Beneficios

Sobre los contribuyentes cumplidores, el ministro explicó que “van a gozar un descuento de un 15 % en las cuotas 1 a 5 y del 100% de la cuota 6” y, además, “el proyecto cuenta con una condición de contribuyente cumplidor más flexible que la que se venía teniendo ya que se los considerará como cumplidores a aquellos que estén al día al finalizar este año y no dos años consecutivos. Esto implica que una mayor cantidad de contribuyentes van a estar beneficiados con esta condición”.

Por último, el ministro dijo que “Santa Fe tuvo cuatro años continuados de moratoria y eso termina afectando al comportamiento presente, porque se está especulando permanentemente sobre una futura moratoria. Entendimos que éste no era el momento de hacerlo porque la moratoria también es un mensaje al cumplidor que siente que se lo trata de una manera injusta, pese a haber cumplido. Queremos fortalecer un principio ético: que lo normal sea pagar los impuestos y, por lo tanto, premiar ese tipo de comportamiento”.

Al ser consultado por los anuncios de ayer del gobierno nacional, el ministro anticipó que el paquete de medidas sería materia de análisis en una reunión que comenzaba en ese momento encabezada por el gobernador Pullaro y en la que estuvieron -además de Olivares-, los ministros de Producción, Gustavo Puccini, de Trabajo, Roald Báscolo, y el secretario General de gobernación, Juan Cruz Cándido.