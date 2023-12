Pullaro se comprometió “a defender a la producción, a la industria, al campo”

El gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE) y de empresas vinculadas a diferentes rubros con el objetivo de analizar la situación de los sectores productivos de la Provincia y avanzar en una política de desarrollo compartida.

Tras el encuentro, realizado en Casa de Gobierno, el mandatario dijo que se plasmó “una agenda propia que vamos a llevar adelante en los próximos meses”, pero también “se expresó la preocupación con respecto Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei, y sobre ese tema “trabajamos algunos puntos que le preocupan a la industria a nivel provincial”.

“Los puntos que nos preocupan son los mismos en los que habíamos manifestado que Santa Fe claramente no está de acuerdo”, indicó el gobernador: “Nosotros vamos a defender a la producción, a la industria, al campo, a las economías regionales, y vamos a intentar que las medidas que entendemos que no están bien, puedan volver atrás”.

Pullaro rescató aspectos positivos del DNU, por ejemplo “que no se pueda bloquear una empresa, como en este momento está sucediendo con Sancor en Sunchales; es correcto que no se pueda bloquear un puerto, como se ha bloqueado 45 días un puerto de la provincia, porque eso afecta al sistema productivo; es correcto que haya incentivos a la producción; que se piense en una reforma laboral; o que haya servicios esenciales”.

No obstante, “esas medidas tienen que venir con un fuerte respaldo y con un fuerte apoyo a los sectores productivos -continuó-. Argentina no va a salir adelante si no apuesta a la producción, al campo, a la industria, al comercio, si no apuesta a generar empleo”, dijo, y admitió que “yo entendía que estas reformas liberales iban a venir con una baja significativa de impuestos y de retenciones, fundamentalmente para el campo y para la industria. Hoy, en lugar de eso, estamos viendo preocupación de las economías regionales, incertidumbre”, expresó Pullaro, y agregó que “a nuestro criterio el DNU se llevó adelante de una forma incorrecta, inconsulta. Tal vez se podría haber dialogado mucho más con las instituciones y entidades de la producción, con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, y con los partidos políticos”.

En ese sentido, comparó que “nosotros mandamos muchas leyes a la Legislatura, pero las mandamos como leyes autónomas para que los legisladores puedan trabajarlas y que tengan un consenso mayoritario, y si salen con el apoyo de todos los bloques, la ley es mucho más fuerte”.

“Nosotros hubiésemos debatido mucho -insistió el gobernador-, como lo estamos haciendo en Santa Fe con los representantes parlamentarios”. Y mencionó que “por primera vez nuestro frente tiene mayoría en ambas cámaras y debate los temas, intentamos que salgan por mayoría. Y esa es la práctica que tiene que venir. Hoy escuchamos a los sectores de la producción, a los sectores sociales, y a cada una de las personas que se pueden ver afectadas, y les explicamos las medidas y les decimos por qué las vamos a tomar”, concluyó.

De la reunión participaron también los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Economía, Pablo Olivares; y los secretarios de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani; y de Comercio Internacional e Inversiones, Georgina Losada.



AGENDA COMÚN

Por su parte, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) Javier Martín destacó que “fue una reunión muy productiva, donde tocamos los temas de coyuntura que nos preocupan hoy como la realidad de la industria santafesina y los problemas que estamos teniendo con algunas situaciones derivadas del orden nacional, fundamentalmente con el tema de importaciones”.

“También tratamos temas para construir juntos una política industrial y productiva para la provincia de Santa Fe para los próximos cuatro años y cómo trabajar en conjunto, para definir y delinear políticas de Estado que propongan al desarrollo de nuestras regiones”, concluyó.

Martín estuvo acompañado por otros miembros del Consejo Directivo de Fisfe: Walter Andreozzi (secretario y vocal de la Unión Industrial Argentina), el rafaelino Adolfo Hartmann (vicepresidente 2°), Héctor Cappone (vicepresidente 3°), Víctor Sarmiento (vicepresidente 4°), Alejandro Taborda (vicepresidente 5°), Mariano Ferrazzini (tesorero) y Sol González Cap (directora ejecutiva).