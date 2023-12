Ben Hur cerró la semana y volverá el martes a entrenar

El plantel de Ben Hur, el único equipo de la Liga Rafaelina que sigue siendo protagonista del Regional Amateur 2023/24, cerró ayer la semana de entrenamientos luego de la semana en que consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Región Litoral Sur, eliminando a Libertad de Sunchales.

La vuelta a los entrenamientos para los dirigidos por Gustavo Barraza será el próximo martes, luego de la Navidad, y posiblemente se entrene hasta el viernes, para repetir este esquema esa semana, por las Fiestas.

El plantel está entrenando sin bajas por lesiones, salvo con trabajos diferenciados para el delantero Joaquín Molina que arrastra una molestia en el gemelo (no en el posterior donde tuvo una lesión semanas atrás), y Matías Rojo, que tiene una contractura en el cuádricep.

Recordemos que la BH jugará su primer encuentro de la próxima fase de cuartos como local el sábado 6 de enero ante Coronel Aguirre, en tanto que la revancha será el miércoles 10 de enero en el sur provincial.

Las restantes llaves serán: Atlético Paraná vs. Juventud de Gualeguaychú; Belgrano de Paraná vs. Colón de San Justo y Aprendices Casildenses de Casilda vs. Everton Olimpia de Cañada de Gómez.