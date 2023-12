Lautaro Martinez, baja por lesión

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El delantero Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y será baja en el Inter, tras la fatídica jornada ante el Bologna en la que malogró un penal, y le pondrá fin a una racha increíble de encuentros consecutivos en la Serie A de Italia.

La derrota ante Bologna por 2 a 1 en los octavos de final le trajo más que un dolor de cabeza al conjunto italiano, ya que el campeón del mundo tuvo que salir lesionado y es a raíz de esa molestia en el aductor de su pierna izquierda que hará que no sea de la partida en el duelo Inter frente a Lecce.

Según La Gazzetta dello Sport, el ex Racing no formó parte de la práctica formal y solo realizó terapia en el predio de Appiano; en donde las sensaciones no fueron las mejores y aseguran que se someterá a nuevos estudios para determinar la gravedad de la lesión que parece ponerle fin a su 2023.

Ante este panorama, su baja por lesión de cara al cotejo frente a Lecce de este sábado por la decimoséptima fecha de la Serie A, será el final para la racha de 89 partidos consecutivos defendiendo la camiseta del equipo de Milán en la máxima categoría del fútbol italiano.