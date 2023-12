En enero vuelve la obra "Fuck Me", con la participación del rafaelino Matías Rebossio

"Fuck Me", de la bailarina y coreógrafa Marina Otero, que ha estado girando por todo el mundo desde su estreno, vuelve en enero próximo a Buenos Aires para cuatro únicas funciones que se desarrollarán en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

En este proyecto participa el rafaelino Matías Rebossio, quien en diálogo con LA OPINIÓN, había adelantado que continuarían las funciones el año que viene, además de la gira prevista por diferentes países.

Las presentaciones de "Fuck Me" en Buenos Aires se desarrollarán los martes 9, 16, 23 y 30 de enero y se realizan antes de la gira de la obra, que tiene pautas puestas en Lisboa (Portugal), París (Francia) y Bruselas (Bélgica).

"Fuck Me", tercera parte del proyecto de la bailarina Marina Otero "Recordar para vivir", propone una indagación sobre el paso del tiempo y sus marcas en el cuerpo y transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación.

Mientras continúa con las presentaciones de "Fuck Me", Otero prepara "Kill Me" en coproducción con Teatros del Canal - HAU Hebbel am Ufer - Printemps des Comédiens - Théâtre des Célestins y la ayuda de Iberescena 2024, que estrenará en Europa durante 2024.

"En marzo de 2022 me mudo a Madrid. Más tarde ese mismo año empiezo a viajar con mis dos últimas obras ("Fuck Me" de 2020 y "Love Me" de 2022). La intensidad de la gira y ese no lugar de los aeropuertos, de los hoteles, de la lengua ajena, hacen emerger un viejo problema emocional que parece ser que estuvo ahí desde siempre, esperando para salir a la superficie", contó Otero sobre "Kill Me" en su página web.

"La obra -agregó- es un diario de este último tiempo en el que la enfermedad psíquica trastoca mi vida, interpretada junto a cinco performers. Son preguntas que intentan responderse en escena: ¿cómo poetizar un trastorno mental?, ¿cómo transformar la desesperación en una puesta en escena?, ¿cómo acercar el alma al cuerpo?".

En cuanto a "Fuck Me" que se verá en estas cuatro funciones del Metropolitan, se presentó en el Festival Zürcher Theater Spektakel (Zurich, Suiza) y obtuvo el premio a mejor obra, La Bâtie (Genéve, Suiza), Théâtre des Celestins (Lyons, Francia), TnBA (Bordeaux, Francia), Spring Festival, Theatre de la Ville (París, Francia), De Singel (Amsterdam, Países Bajos), Les Tanneurs (Bruselas, Bélgica), FITEI (Portugal), DFeria (San Sebastián, España), Festival de Otoño (Madrid, España), Temporada Alta (España), FIDAE (Santiago de Chile), Festival MIRADA (Brasil), Onassis Stegi (Grecia), CPH Stage (Copenhague, Dinamarca), Festival HAU Hebbel am Ufer (Berlín, Alemania), ImPulsTanz (Viena, Austria), Israel Festival, entre otros.

Las localidades para las funciones de enero se pueden adquirir a través de Plateanet. Con información de Télam