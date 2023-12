Argentina quedó fuera de la carrera por el Oscar

Hace algunos meses, LA OPINIÓN anunciaba la elección de la película argentina "Los delincuentes" para representar al país en los Oscar 2024, como mejor película internacional. Una mención especial y orgullo para la ciudad fue la participación de la rafaelina Margarita Molfino en esta película dirigida por Rodrigo Moreno.

Ayer se dieron a conocer los finalistas de las categorías de este gran premio del mundo cinematográfico, y

Argentina quedó al margen de la disputa: "Los delincuentes" no superó el corte de preselección de quince filmes, según lo anunciado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

De esta manera se frustró la esperanza de estar por segundo año consecutivo entre las cinco finalistas que llegan a la ceremonia, luego de que el año pasado el filme "Argentina, 1985" perdió ante la alemana "Sin novedad en el frente".

Es la segunda vez que Margarita Molfino se acerca a los Oscars: en 2015, "Relatos salvajes", donde tuvo la oportunidad de actuar como la tercera en discordia entre los recién casados, junto a Érica Rivas, llegó a la premiación, pero, al igual que "Argentina, 1985", no logró ganar el premio.

"Los delincuentes" se estrenó en la Argentina el 26 de octubre y tuvo su premiere internacional en mayo 2023 en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde tuvo una auspiciosa y celebratoria recepción.

El filme utiliza como fuente de inspiración la película "Apenas un delincuente", de Hugo Fregonese, de 1949, para hablar sobre el dinero, los sueños del ocio, una vida sin el yugo laboral y las alternativas del amor, y está protagonizado por Esteban Bigliardi y Daniel Elías.

Las que sí superaron el primer corte de la Academia de Hollywood y continúan entre las prenominadas a mejor película internacional se destacan la española "La Sociedad de la Nieve", que relata el accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972, y "Totem" de México, la representante de Latinoamérica.

Los restantes países que superaron la preselección fueron Armenia ("Amerikatsi"), Bután ("The Monk and the Gun"), Dinamarca ("The Promised Land"), Finlandia ("Fallen Leaves"), Francia ( "The Taste of Things"), Alemania ("The Teachers' Lounge"), Islandia ("Godland"), Italia ("Io Capitano"), Japón, ("Perfect Days"), Marruecos ("The Mother of All Lies"), Túnez, ("Four Daughters"), Ucrania ("20 Days in Mariupol") y el Reino Unido de Gran Bretaña ("The Zone of Interest").

En casi 50 años, solo ocho películas argentinas han conseguido la nominación finalista: "La tregua" (1975); "Camila" (1985); "La historia oficial" (1986); "Tango, no me dejes nunca" (1999); "El hijo de la novia" (2002); "El secreto de sus ojos" (2010); "Relatos salvajes" (2015) y "Argentina, 1985" (2023).

Las ganadoras fueron La Historia Oficial y El secreto de sus ojos. Con información de Télam