Mariana Enriquez y Gustavo Abrevaya en el panteón del terror del New York Times

Con su bestseller "Nuestra parte de noche" y con la novela "El criadero" los escritores argentinos Mariana Enriquez y Gustavo Eduardo Abrevaya, respectivamente, ingresaron a la lista que cada diciembre diseña The New York Times que da cuenta de las mejores publicaciones literarias del año en Estados Unidos, esta vez en el ranking de Los mejores 10 libros de horror 2023.

Según sus traducciones al inglés, los libros "Our share of night" en el caso de Enriquez (Buenos Aires, 1977) y "The sanctuary", en el de Abrevaya (Buenos Aires, 1952) ocupan el último y quinto puesto, respectivamente, del listado de este diario estadounidense; que se completa, en orden de aparición, con los libros "Silver nitrate", de Silvia Moreno García; "Lone women", de Víctor Lavalle; "Human sacrifices", de María Fernanda Ampuero; "The salt grows heavy", de Cassandra Khaw; "What kind of mother", de Clay McLeod Chapman; "The insatiable volt sisters", de Rachel Eve Moulton; "No one will come back for us and other stories", de Premee Mohamed; y "Black sheep", de Rachel Harrison.

"En 2023 se publicaron un montón de libros de terror asombrosos y, como género, el horror dio mucho de sí, desde nuevas versiones de historias de vampiros hasta obras históricas que analizaban el racismo y la misoginia. Eso hizo que la selección de sólo 10 títulos para esta lista fuera una tarea formidable. Así que consideren esto como un panteón personal de los favoritos del 2023", advierte The New York Times a los lectores antes de desplegar la lista de elegidos.

Algunos de los libros, destaca el periódico, "son de lectura fácil y otros supondrán un reto; algunos son extensos y tienen varias capas, otros guardan gran sentido del humor o transcurren a la velocidad del vértigo; algunos adhieren a una forma clásica de entender el terror y otros pretenden redefinirlo; pero lo importante es que todos son excepcionales".

Entre estos textos extraordinarios está, entonces, "El criadero" de Abrevaya , traducido por Andrea G. Labinger como "The sanctuary" para la editorial Schaffner, "una novela corta, aguda y claustrofóbica sobre un hombre que busca a su mujer desaparecida en un pueblo tranquilo en medio de la nada" que es “en parte misterio y en parte horror", describe el diario entre los fundamentos de esta elección.

La novela de Abrevaya, que cuenta con varias reediciones en Argentina y en España y que ya había sido distinguida en 2003 con el Premio Boris Spivacow, "destila un pavor existencial incesante", pero "la angustia emocional del protagonista mantendrá al lector pegado a esta la historia, deseando que llegue a un final feliz", se lee en la publicación internacional.

Se trata de "una porción de horror noir cósmico que merece un lugar junto a grandes como Thomas Ligotti, John Langan y Laird Barron", asegura Gabino Iglesias, el distinguido escritor, ganador de los premios Bram Stoker y Shirley Jackson, que estuvo encargado de seleccionar la lista 2023 de los mejores libros de horror para The New York Times.

"En la época del terrorismo de Estado las novelas de terror para mí fueron como el pan nuestro de cada día, yo le decía a mis amigos que prefería a Drácula toda la vida antes que a Videla, cosa que sostengo", le dijo a Télam, por dsu parte, Abrevaya, para quien haber sido elegido por The New York Times "fue un shock personal".

Por otro lado, sobre el bestseller de Mariana Enriquez "Nuestra parte de noche", traducido al inglés como "Our share of night" por Megan McDowell para la editorial Hogarth, el diario estadounidense subraya que se trata de "una novela épica, intrincada e intensa de 600 páginas que salta hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para contar la historia de un hombre atormentado que intenta proteger a su hijo de una secta diabólica".

La historia de Enriquez, "extraña y maravillosamente oscura" tiene "una atmósfera soberbia y una escritura estelar" construida a partir de la descripción de "una crueldad que shoquea, rituales espeluznantes, un elaborado sistema de magia y la brutalidad de la dictadura argentina y sus secuelas", los cuales "comparten el protagonismo generando una mezcla que es embriagadora", añade.

De esta manera, "Nuestra parte de noche" mantiene el exitoso camino inaugurado en 2019 con su lanzamiento como Premio Herralde de Novela de aquel año. TÉLAM