Con ayuda, Argentina pagó un vencimiento con el FMI

La Argentina pagó ayer US$ 921 millones por vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país logró abonarlo con un préstamo de US$ 960 millones de parte del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

En tanto, el Fondo Monetario aprobó una ampliación del 50% en el monto de las cuotas que le corresponden a cada país miembro para poder incrementar sus recursos prestables. De esta manera, el valor de la cuota para la Argentina ascenderá a US$ 5.700 millones (4780 millones de DEG), lo que significa que el país debería aportar un adicional de US$ 2.130 millones, pero a la vez podría pagar menos en cuanto al concepto sobrecargos.

"El 15 de diciembre de 2023, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Decimosexta Revisión General de Cuotas y aprobó un aumento de 50% de las cuotas de los países miembros (DEG 238.600 millones, o USD 320.000 millones), con lo cual el total de las cuotas ascenderá a DEG 715.700 millones (USD 960.000 millones)", anunció el FMI. (NA)