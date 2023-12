La CGT Rafaela se pronunció en contra del decreto del Gobierno

"No al ajuste y la flexibilización laboral. No al plan económico que ataca los derechos laborales", expresó la CGT Regional Rafaela al fijar postura respecto al decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente, Javier Milei, a través de cadena nacional el miércoles por la noche.

En un documento, la entidad que preside el dirigente metalúrgico Roberto Oesquer, rechazó la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado, el sistema indemnizatorio voluntario y negociable en los convenios colectivos y la extensión del período de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses.

Asimismo, la central obrera de la ciudad manifestó su posición a la regulación del derecho de huelga, que comprende entre otros aspectos la inclusión de los bloques como causal de despido. También rechazó la reversión de las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, la eliminación de las leyes de góndolas, abastecimiento y compre nacional, a la vez que cuestionó la decisión de avanzar con la privatización de todas las empresas públicas.

En un comunicado divulgado por el responsable de prensa de la CGT Rafaela, Sebastián Beccaría (Sindicato de Luz y Fuerza), la entidad también se pronunció en contra de la eliminación de las restricciones a la industria prepaga y a la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.