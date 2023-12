Pullaro apoyó algunos aspectos del DNU de Milei y pidió "un gran acuerdo republicano"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo este jueves que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el miércoles por el presidente Javier Milei contiene "iniciativas que van en el camino correcto", aunque dijo que las reformas requieren "un gran acuerdo republicano" que "respete la división de poderes".

El mandatario santafesino de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que esperaba que entre las primeras medidas hubiera "una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción", entre ellos las retenciones al agro.

"El DNU del Gobierno Nacional tiene iniciativas que van en el camino correcto y benefician a la producción, y estaríamos en condiciones de acompañar", dijo Pullaro a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

En esa línea, consideró que hay "otras que no están claras, o que pensamos que no tienen ninguna incidencia o mejora real para la vida cotidiana de los argentinos", aunque no precisó cuáles.

El gobernador de Santa Fe también planteó que aguardaba una menor carga impositiva para los sectores del agro, poderosos en esta provincia del Litoral argentino. "Además, esperaba que entre las primeras medidas de una agenda de cambios hubiera una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción", escribió Pullaro en la red social. Y agregó: "Como es el caso de las retenciones al campo, fundamental para el interior del país y particularmente para la provincia de Santa Fe".

Pullaro también se refirió al instrumento escogido por el Gobierno para avanzar en las reformas, el DNU, y sostuvo que los cambios deben perdurar en el tiempo. "Pero por sobre todas las cosas, creo que la economía necesita reglas claras, credibilidad y confianza", dijo.

Por último, consideró que "el desarrollo y el crecimiento de un país se obtienen cuando esas reglas perduran en el tiempo" y, enfatizó el gobernador, "eso requiere un gran acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones".



DIFERENCIAS AL

INTERIOR DEL GOBIERNO

La postura pública de Pullaro no implica que todo su Gobierno, integrado por una constelación de 15 partidos, comparta la mirada. De hecho, este Diario publicó ayer que la referente socialista y presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García, rechazaba con firmeza el decreto del presidente Milei.

"Los anuncios del Presidente Milei son de una gravedad institucional jamás vista desde la recuperación de la democracia. Por ignorar las voces plurales y diversas del Congreso. Por avasallar las normas de convivencia que equilibran la fuerza desigual entre quienes detentan poder económico y quienes no. Grave, mal, peligroso. No somos ésto", subrayó García.

La diputada nacional por Santa Fe, también de extracción socialista, Mónica Fein, se ubicó en la misma vereda. "La ley de la selva no. Rechazamos los anuncios. El presidente Milei elige un camino que ya fracasó en Argentina, que consiste en imponer y atropellar. Necesitamos diálogo y buscar consensos para superar las graves crisis que se acumulan", expresó la legisladora nacional.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, el socialista Enrique Estévez, se diferenció de su jefe Pullaro al efectuar un "rechazo total a los anuncios del presidente". "El contenido no es nuevo, es la fórmula de algo que ya fracasó en Argentina. Las grandes transformaciones se tienen que construir con acuerdos basados en el cumplimiento de la Constitución Nacional", afirmó.

Otro diputado provincial que se pronunció fue el rafaelino Marcos Corach. "Ajuste, desregulación, devaluación, apertura de importaciones y represión nunca auguran una luz al final del túnel. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Cada uno con sus fuerzas del cielo, pero con democracia efectiva y con la gente adentro de cualquier proyecto de país", aseveró en un planteo crítico hacia el decreto del Gobierno nacional.