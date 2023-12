Se repatriará el avión que Crippa piloteó en Malvinas

El avión piloteado por Owen Crippa en Malvinas, protagonista de una de las hazañas aéreas más memorables de nuestra historia, será repatriado a la Argentina y restaurado en la ciudad de Sunchales", anunció con entusiasmo el empresario Leo Collino en sus redes sociales. La aeronave "ya fue rescatada del desarmadero donde había terminado, en Estados Unidos, y en este momento se encuentra de camino a Atlanta", agregó.

"Nuevamente vemos surgir el inicio de una gran aventura. Ahora, la Hazaña de Crippa recupera su objeto. Nuestro total respeto a todos los impulsores de esta misión", subrayó el empresario cuya compañía instalada sobre Ruta 34 se dedica al diseño, fabricación y comercialización de componentes para vehículos de competición y especiales.

"El Aermacchi MC339 (4-A-115) que perteneció a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque, tuvo dos privilegios durante el conflicto de 1982 entre la República Argentina y Reino Unido en la disputa por la posesión de las Islas Malvinas. Es el único avión de este tipo en el mundo que entrara en combate aeronaval y que luego tuviera la chance de retornar sano y salvo al continente", resalta la publicación.

En su repaso por los eventos en el Atlántico Sur, recuerda que "el 21 de mayo de 1982, al piloto naval TN Owen Crippa se le ordenó realizar un reconocimiento armado en San Carlos". Ese día, en ese estrecho que divide a la Isla Soledad de la Gran Malvina, la Fuerza de Tareas británica estaba en pleno curso de la Operación Sutton, esto era el desembarco de 5.500 soldados con el respaldo de 14 buques, helicópteros y jets de combate.

Con esa tarea, Crippa despegó a bordo del Aermacchi pero "no solo realizo la misión encomendada, sino que se infiltró entre los navíos de guerra enemigos, disparó su armamento sobre la fragata Argonaut ocasionándole averías y luego de esquivar dos misiles logró escapar del área para realizar el último cometido: informar a la superioridad sobre los buques que participaban de la operación". "Esto ocasionó que los británicos se vieran a partir de ese día atacados por oleadas de jets de combate argentinos que ocasionaron a un ritmo de día por medio la pérdida de un buque de guerra", amplió Collino en sus redes. En esa lista, el "11 de mayo fue la fragata Ardent, el 23 de mayo la fragata Antelope y 25 de mayo el destructor Coventry", por lo que "la participación del Aermacchi y su misión fue clave en la historia de las operaciones aéreas durante el conflicto".



RECUPERACIÓN

El emblemático avión estaba en poder de la Armada. En una entrevista con La Nación publicada en marzo del año pasado, Crippa relató que "en el año 2005, cuando fui invitado a la Base de Punta Indio por la promoción de aviadores navales que se recibía ese año, me fue comunicada la noticia, fue un golpe muy duro, pensé que el avión sería enviado al Museo de la Aviación Naval. Pero no, lo habían vendido (a un empresario de Estados Unidos)".

¿Cuál fue la razón para vender un avión de incalculable valor histórico para la Argentina? "La Armada Argentina no contaba con un presupuesto para realizar la compra de repuestos para los helicópteros Sea King que debían cumplir la campaña antártica anual. Entonces se decidió llevar adelante la venta de tres Aermacchi modelo 339 fuera de servicio a cambio de los repuestos necesarios", indicó el piloto que nación en Sarmiento en 1951 pero que está radicado en Sunchales.

Ya el año pasado se había propuesto recuperar para el país el avión con el que se convirtió en héroe en los cielos de Malvinas. Había dicho que para la operación de rescate se requerían en principio 50 mil dólares. Tras los avances registrados en la misión confirmados por Collino, se acerca el próximo desafío: poner la nave en las condiciones que exhibía en 1982, cuando había llegado desde Italia. Lo cual sucedería en Sunchales.