Viotti impulsa instalación de alarmas comunitarias

Con la inseguridad instalada entre las principales preocupaciones de los rafaelinos, el Gobierno municipal otorgó máxima prioridad a la estrategia para dar respuesta a los crecientes reclamos que se replican desde todos los barrios de la ciudad. En una vivienda de barrio 30 de Octubre, donde en poco tiempo ingresaron dos veces a robar saltando tapiales, una familia controla el sistema de cámaras que dan al patio antes de salir al mismo. Créase o no. En las imágenes pudieron observar a un delincuente, habilidoso como tantos otros para escalar paredes, deambular por el patio, elegir el premio y retirarse con una bicicleta cuyo precio de mercado supera los 300 mil pesos.

El grupo de Whatsapp de barrio 30 de Octubre es una caldera. Vecinos que advierten situaciones de inseguridad, se quejan, se lamentan, se acompañan, se descargan y comparten catarsis. Exigen que se instalen videocámaras para al menos advertir a los ladrones que pueden quedar registrados y que atraparlos será cuestión de tiempo y de buenos investigadores.

La Escuela Técnica Nº 460 "Guillermo Lehmann" realiza desesperados llamados a las autoridades para frenar la ola de delitos de la cual es víctima especial. "Nos tienen de punto", admitieron las autoridades y dirigentes de la cooperadora. No solo fueron las computadoras valiosas que desaparecieron. Durante todo el 2023 sufrieron todo tipo de robos.

En este marco, con el cambio de gobierno ahora se advierten más policías caminantes en las calles, en la Plaza 25 de Mayo o sobre bulevar Lehmann. Pero no alcanza, es necesario más.

El Gobierno municipal anunció ayer que impulsará la creación de un Sistema de Alarmas Comunitarias. En rigor de verdad, el ahora intendente Leonardo Viotti había presentado en 2018, cuando era concejal, un proyecto de ordenanza que finalmente fue aprobado.

Es que la seguridad sigue siendo "uno de los principales focos de atención del Gobierno municipal de Leonardo Viotti" se insistió. El secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, se reunió con dirigentes de la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica (CRESE) en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela para presentar detalles de la propuesta de alarmas comunitarias. "Desde el municipio se están buscando alternativas para establecer un sistema de monitoreo con alarmas comunitarias propio, en el marco de la optimización de recursos", explicó Martínez Saliba sobre lo que se planteó durante el encuentro.

De esta manera, la intención es que el control de las alarmas comunitarias las haga el Estado a través del Centro de Monitoreo con el objetivo, también, de optimizar los recursos de los rafaelinos.

Martínez Saliba recordó que, hasta el momento, "existía un convenio público-privado donde los representantes o proveedores privados se encargaban de hacer el monitoreo de las alarmas en el caso de que se accione alguna de ellas". Ahora, con esta iniciativa que se estudia, la intención es que el control y seguimiento lo haga el propio gobierno municipal a través de sus cámaras. "Se busca que el propio Centro de Monitoreo se encargue de realizar esta gestión y sea quien comisione a la guardia o a los policías en caso de que se activen las alarmas", agregó.

Más allá del anuncio, el Municipio bajó las expectativas al señalar que se trata de "una posibilidad que está en estudio pensando en mejorar el funcionamiento del sistema". "Se dialogó sobre las opciones o posibilidades del convenio público-privado de utilización de cámaras privadas, siendo de suma importancia analizar todo, incluyendo los costos que significarían para los vecinos de la ciudad de Rafaela", cerró el funcionario municipal.