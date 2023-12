El Concejo homenajeó a Marilú Colautti por sus 50 años de labor periodística

La sesión del Concejo Municipal estuvo cargada de emociones y recuerdos. Solo fue aprobado el proyecto de Declaración que reconoce la trayectoria periodística de Marilú Colautti, quien cumplió 50 años en el ejercicio de la profesión. Entre los amigos, colegas y compañeros que se acercaron al recinto para acompañarla estuvieron Alcides Castagno, Lolo Bauducco, Sergio Zenklusen, Edgardo Peretti, Víctor Hugo Fux, quien aún forma parte del staff de LA OPINIÓN y que también recibió una distinción similar -en mayo de 2022-, y Pedro Ulman, actual secretario de Redacción.

Dado el gran afecto y admiración que el presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico le tiene a la periodista, fue miembro informante, y como tal, le cedió eventualmente su lugar a la vicepresidenta 1° Valeria Soltermam para que presida la sesión.

Hubo palabras dulces y cálidas de todos los ediles hacia la protagonista de la sesión, que recientemente recibió un reconocimiento de sus colegas sunchalenses y el miércoles por la noche del Senado de la Provincia de Santa Fe a partir de un proyecto del senador Alcides Calvo -ver pág. 11-.

Inclinada desde pequeña hacia la escritura, Marilú -oriunda de Cañada de Gómez pero luego radicada en Sunchales- tuvo participaciones como corresponsal en LT 28, y fue en 1973 cuando ingresó a Diario LA OPINIÓN como colaboradora compartiendo la tarea periodística con Juan Actis Grande, quien en ese momento era corresponsal. De ahí en más, nunca paró. Se desempeñó como corresponsal de una agencia que este medio tenía en la vecina ciudad de Sunchales, luego en el área administrativa, y ante una vacante en Redacción del Diario en Rafaela, se incorporó trabajando en Sociales, Información General y luego en Región. “Marilú cumple 50 años de trayectoria periodística y de un trabajo incansable, sin pausas, habiéndose dedicado con pasión a la comunicación; se supo ganar la admiración y cariño de sus colegas, el amplio reconocimiento de presidentes comunales, artistas, intendentes, legisladores provinciales, autoridades de entidades intermedias y especialmente de los lectores”, expresa el Considerando del proyecto.

Ocupado el lugar de Soltermam, Mársico le dedicó varios minutos para relatar la trayectoria periodística de Marilú, desde tiempos en los que no era fácil para una mujer ejercer esta vocación. “Como mujer, no es poco que Marilú cumpla 50 años en el periodismo, habiendo comenzado cuando las herramientas no eran las de hoy, tampoco los medios para poder estudiar. Si tengo que describirla por mi trato personal con ella puedo decir que es una persona predispuesta y atenta. Siempre nos hizo sentir, cuando íbamos a la Redacción, muy cómodos por su trato ameno. De excelente pluma al redactar sus artículos, tus colegas Marilú, sostienen que sos una gran compañera de trabajo. Siempre que uno hizo un comentario sobre tu persona, no fueron más que palabras de elogio”, dijo dirigiéndose a ella -sentada en la primera fila de la barra- y destacando también la importancia del periodismo local ejercido con amor y pasión.

Por su parte, la concejal Alejandra Sagardoy expresó que “Marilú es una profesional que ha logrado la admiración, el respeto de sus pares y de la sociedad que en varias ocasiones la ha premiado y reconocido". "Cada tema que aborda lo hace con el mismo entusiasmo y dedicación, sea una nota política, cultural, o reclamos de vecinos o instituciones. Marilú: te mantenés activa y con las mismas ganas de cuando diste los primeros pasos en el periodismo, y prueba de ello, es que celebrás tus primeros 50 años trabajando en tu casa, el Diario LA OPINIÓN. Hay una palabra que te define, que es el apego a las normas éticas del periodismo”, subrayó Sagardoy.

En tanto, el concejal Ceferino Mondino relató que conoce a la periodista desde que era un niño porque concurría al Diario en calidad de deportista donde lo entrevistaba Víctor Hugo Fux. "Marilú, siento por vos un gran afecto. Hoy desde este lugar es un honor destacarte como profesional, pero sobre todo como persona. A seguir adelante que tenés muchos renglones por escribir todavía”, le dijo.

El concejal Augusto Rolando (JxC), rescató dos frases que recientemente Marilú dijo: que el periodismo es un servicio a los conciudadanos, y que siempre hay que respetar la verdad. “Que a lo largo del tiempo lo sigas teniendo como bandera, tiene un valor incalculable”, le dijo felicitándola por todos estos años de trabajo y pasión.

La concejal Carla Boidi remarcó su asistencia perfecta y su actividad ininterrumpida que tuvo durante estos 50 años. Al respecto, relató que colegas ediles de Sunchales le comentaron como anécdota que es tan importante su presencia, que a veces, antes de comenzar la sesión, consultan si ella ya llegó.

Juan Senn, del frente Juntos, destacó su trayectoria trazada como mujer, con todo lo que eso conlleva. “Hoy las mujeres prácticamente tienen las mismas oportunidades, y el camino que ha trazado Marilú en estos 50 años la lleva a ser pionera, siguiendo muchas mujeres su camino. Eso es dejar una huella imborrable en la ciudad y en las próximas generaciones. Este reconocimiento que hoy entrega el Concejo es en nombre de toda la ciudad”, manifestó.

Mabel Fossatti se sumó a lo que sus pares expresaron y dijo: “Después de 50 años de labor, continuar haciéndolo con la misma pasión, habla muy bien de ella y de su vocación periodística y, sobre todo, de su calidad humana”.

María Paz Caruso (Juntos Avancemos), comunicadora Social de profesión, también valoró su trabajo en la prensa gráfica, la que tiene un plus importante ya que lo que se dice queda plasmado. “Hoy saber escribir es un valor que no cualquiera tiene. Que se pueda entender o expresar lo que se dice tiene que ver con el profesionalismo. Felicitaciones, Marilú”, señaló.

Ya en el final, el concejal Martín Racca resaltó también la importancia que tiene este reconocimiento. “Creo que una trayectoria de 50 años nos puede enseñar muchas cosas” resaltó mientras que Valeria Soltermam -colega-, desde la presidencia del cuerpo, elogió a Marilú como persona y la felicitó con gran afecto, animándola a seguir por más.

Cuando todos terminaron de hablar, Marilú, con su paso tranquilo pero embargada de emoción, pasó adelante a recibir la distinción y un ramo de flores. Y dijo a los presentes: “Me siento muy honrada de haber recibido este reconocimiento del Concejo rafaelino, y en nombre de todos los concejales -ya que son representantes del pueblo-, quiero transmitirle mi agradecimiento a Rafaela porque me acogió, me permitió desarrollar en mi vida laboral algo que hago con gusto, con ganas. Me permitieron integrarme a la sociedad, y vivir de lo que a uno le gusta hacer, que no es poco. Como dijeron, empecé a trabajar en un momento en que no había mujeres periodistas; siempre tuve compañeros varones hasta hace unos pocos años que empecé a tener compañeras, pero realmente nunca me sentí discriminada, siempre fui una más del equipo. En este momento, aunque estoy jubilada sigo trabajando y siempre digo que el día que no me guste más el trabajo y lo vea como una obligación, voy a dejar de hacerlo. Muchas gracias”.

Como integrante del equipo de redacción, no podían faltar sus palabras hacia este medio que tanto la valora y aprecia: “Mi agradecimiento a Diario LA OPINIÓN, a la empresa Buffelli y Actis S.A. por haberme convocado, sostenido y acompañado durante todo este tiempo. Quiero recordar a algunas de las personas que me convocaron, por ejemplo, Ana María Buffelli, Miguel Buffelli, Roberto Actis, Emilio Grande y Renaldo Actis, quienes formaron parte de la firma y que a lo largo del tiempo me acompañaron haciéndome sentir una más de la familia. Realmente me dieron la oportunidad de vivir de lo que a mí me gusta y eso no tiene precio”.