Se escaparon 25 presos en una masiva fuga en Rosario

ROSARIO, 22 (NA). - Un total de 25 presos se escaparon ayer a la madrugada de la comisaría 21 de la ciudad de Rosario y nueve de ellos fueron posteriormente recapturados.

La fuga se produjo en las primeras horas de la madrugada en la seccional ubicada en la zona sudoeste de la urbe santafesina cuando los detenidos "violentaron las puertas traseras de la comisaría".

Según se detalla en el informe policial, luego de la fuga, los reclusos treparon los techos linderos y se escaparon a toda velocidad.

Los agentes de la seccional se dieron cuenta del hecho de forma inmediata y eso permitió que nueve de los 25 detenidos hayan sido recapturados, mientras que los 14 restantes, que continuaban prófugos, son buscados de manera intensa en un amplio despliegue policial en la zona.

Rosario vive uno de los momentos más críticos de su historia en torno a la sobrepoblación de presos en comisarías y prisiones. La comisaría, ubicada en la calle Arijón al 2300, ya había sido blanco de otras fugas.

La última sucedió el 26 de octubre tras una pelea entre internos donde un recluso aprovechó la distracción de los efectivos y se escapó.

La anterior fue el 9 de julio cuando seis detenidos se profugaron, también durante la madrugada tras limar los barrotes.



"RECAPTURAR A

LOS EVADIDOS”

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió a la fuga de presos de la comisaría 21 en Rosario: “Era un módulo con capacidad para 16 detenidos, donde había 48. De los 25 presos fugados, nueve fueron recapturados de inmediato. Se está trabajando con todos los recursos disponibles para recapturar al resto”, indicó.

“Los nueve recapturados y el resto van a ser alojados en unidades de máxima seguridad del Servicio Penitenciario de Santa Fe”, adelantó Cococcioni.

“Ya hemos sacado más de 80 presos detenidos en comisarías. Las soluciones de fondo no van a llegar de un día para el otro. Es la consecuencia de no haber hecho obra pública carcelaria durante cuatro años. Hay comisarías saturadas de presos que ocupan policías en custodia de detenidos en vez de estar en la calle”, marcó el titular de Justicia y Seguridad. “Y si tengo que elegir entre sobrepoblación en Penitenciaria y en comisarías, elijo en Penitenciaría. Hechos como estos reafirman esa necesidad”, enfatizó.

Además Cococcioni indicó: “Estamos iniciando las investigaciones de rigor para establecer posibles responsabilidades de funcionarios para deslindar vinculación posible del personal con el hecho”. Subrayó de todos modos que “las condiciones infraestructurales no permiten una adecuada custodia. Una comisaría no es un lugar pensado para eso. Hay hasta condenados, lo cual es inadmisible. Vamos a solucionar esto esto en el corto plazo para que esto no vuelva a pasar”, concluyó, según se informó oficialmente a través del Ministerio de Seguridad.