Municipio, empresas y cooperativas destacaron la "gestión de residuos"

Representantes de diversas áreas del municipio que cumplen tareas vinculadas a la gestión de residuos se encontraron con integrantes de las Cooperativas de Recicladores Urbanos y de empresas de la ciudad para realizar un balance del año. De la reunión, en la que además se agradeció el intenso trabajo en equipo que tanto favorece a la ciudad en materia ambiental, estuvieron presentes el intendente Leonardo Viotti; el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio y el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS), Enrique Soffietti.



SEGUIR TRABAJANDO

“Hoy tuvimos un lindo momento de encuentro entre actores fundamentales del cuidado de ambiente en Rafaela: nuestras empresas, cooperativas, y el equipo del Instituto de Desarrollo Sustentable con el doctor Enrique Soffietti a la cabeza, en esta nueva gestión”, dijo Viotti.

“Es un momento para redoblar esfuerzos y compromisos. El ambiente lo cuidamos entre todos. Tenemos empresas comprometidas y cada vez se suman más. Por eso, los desafíos para el 2024 van a ir por ese lado, sumar más empresas y hacer que nuestros equipos, nuestras cooperativas, sigan creciendo. Ese trabajo tan noble y necesario que realizan nuestras cooperativas, reciclando lo que las empresas y las familias desechan, todos los días. Para ellos es una materia prima que nos permite generar ingresos para mantener a sus familias, pero también para cuidar el ambiente que es lo más importante”, sumó.

“Es una economía circular, necesaria e importante que debemos fortalecer. Vamos a trabajar y fue nuestro compromiso con ellos en el año 2024 para generar nuevas herramientas, nuevos programas, para generar más compromisos, que más empresas se sumen, generar más conciencia. Si entre todos y cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, todos los días vamos a tener un mejor ambiente”, cerró el Intendente.



TRABAJAR EL RECICLADO

Por su parte, Claudia Isaurralde, contó que “en el espacio recibimos usualmente un promedio de 11.000 toneladas de residuos sólidos urbanos provenientes de todos los sectores de la ciudad. Trabajamos fuertemente con el tema del reciclado, de que las empresas de manera conjunta con el Instituto para el Desarrollo Sustentable nos permitan ingresar, capacitar a sus trabajadores y a partir de allí replicar el mensaje de la necesidad que es reciclar y separar”.

“Esto permite permite que ese recurso que denominamos comúnmente residuo, llegue a nuestro espacio a planta de recupero y que le dé la oportunidad y la sostenibilidad económica a las cooperativas que trabajan. Son aproximadamente 90 familias que están y se sustentan diariamente de estos ingresos”, agregó.

“Apostamos a esto, sumamos a veces las visitas de nuestras empresas a nuestro espacio de trabajo para que permita que el vecino o el empresario vea cuál es el proceso y esté en contacto con las cooperativas, darle visibilidad a su trabajo, ya que es sumamente importante que la ciudad pueda conocer el trabajo diario que realizan”.

“Damos finalización a un año sumamente productivo y de trabajo sumado a este nuevo proceso que inicia la ciudad, para seguir adelante con proyectos, anexar nuevos programas y como siempre, recomendar a nuestro vecino que separe diariamente los residuos, así llegan en buenas condiciones a nuestro espacio”, concluyó.



VÍNCULO PÚBLICO-PRIVADO

A su turno, Natalia Zara, responsable del área de Relaciones Institucionales de Limansky, y Nicolás Cabral, responsable de la gestión de residuos de la empresa, remarcaron que “nosotros tenemos un programa de responsabilidad social empresaria que tiene 10 años ya en la organización, en donde hay una gran línea de trabajo que es nuestra gestión interna de residuos. Y en esa línea de trabajo, la articulación con la Municipalidad y con las cooperativas es un pilar y fundamental para el tratamiento de residuos, no solamente dentro de la organización, sino después, una vez que va al relleno sanitario”.

“Estos ámbitos son muy nutritivos y permiten, que se multipliquen las ideas y que las empresas más grandes podamos contar lo que hacemos y aquellas empresas más chicas, ya sea de servicio o industria, puedan tomar estas iniciativas y nutrirnos para que entre todos podamos llevar un día a día más sostenible, que es un poco nuestro eje estratégico de los próximos años”, un finalizó.



BALANCE

Claudia Isaurralde, quien se desempeña como parte del equipo de trabajo, destacó el gran compromiso asumido por las empresas y las Cooperativas durante todo el año. Y la importancia del acompañamiento del municipio en el proceso de trabajo y de articulación.

Se mencionaron las mejoras en relación al entorno de trabajo, la disponibilidad de herramientas y maquinarias adecuadas para que las tareas se lleven adelante correctamente, los convenios firmados que aseguran el crecimiento del trabajo y el desarrollo personal de los integrantes que permitieron cumplir con los objetivos propuestos.

Por su parte, Sergio Amaya del IDS, puso en valor el gran aporte que realizan las empresas entregando sus residuos recuperables a través del servicio de retiro que realizan las cooperativas, para que tengan un destino final seguro y aportes a la economía social y circular.

La recolección especial en comercios, instituciones y empresas inició en el 2019 con 500 kilos por semana. En el año 2020 se llegaron a recolectar 2.000 kilos semanales de recuperables. Y en el 2023 se están recolectando unos 6.000 kilos semanales de recuperables.

Este servicio se presta en el marco del Programa Instituciones Sustentables que cuenta con más de 80 empresas adheridas.



AGRADECIMIENTOS

En un segundo momento, integrantes de las cooperativas agradecieron las oportunidades y posibilidades que les brinda el Complejo Ambiental en materia laboral y el apoyo de cada una de las áreas municipales para que sea posible.

Además, manifestaron el deseo de comprometer a los vecinos en estas fiestas para facilitar la tarea en planta, ya que el lunes no habrá recolección y los residuos recuperables se deberán sacar recién el jueves por la noche.

Para finalizar el encuentro, se hizo entrega de los bolsones navideños preparados por el municipio que cuentan con aportes de 12 empresas locales: VMC Refrigeración S.A., Saputo Inc., Amiun S.A., Carlos Andretich S.A., Hiper Libertad Rafaela S.A., Sucesores de Alfredo Williner S.A., Alquicon S.A., Limansky S.A., La Anónima, Sodecar S.A., Austin Powder Argentina S.A. y Rafaela Alimentos Todos ellos valoran a través de este gesto el trabajo de las cooperativas.

Recordemos que en la Planta de Recupero hay 95 asociados organizados en 3 cooperativas de trabajo, con independencia administrativa y jurídica que trabajan a diario en la gestión de residuos. El aporte ciudadano y de las organizaciones locales resulta fundamental para potenciar el reciclaje y la comercialización de los materiales como sustento.