El TRL y CRAR con fecha de inicio: 16 de marzo

En los últimos días el Comité Ejecutivo del Torneo Regional del Litoral dio a conocer los fixtures del TRL 2024, que para el Círculo Rafaelino de Rugby tendrá su inicio el 16 de marzo. La Segunda División del interuniones litoraleño volverá a tener nueve elencos que jugarán dos rondas todos contra todos.

Trascendió que el sistema de ascenso y descenso, en principio, Reclasificación estaría conformado por los cuatro primeros equipos de Segunda, y el último de Primera División. Los equipos del segundo nivel son Alma Juniors de Esperanza, La Salle Jobson, Tilcara de Paraná, Logaritmo, Caranchos, Los Pampas de Rufino, CRAR de Rafaela, Provincial de Rosario y Jockey Club de Venado Tuerto.

CRAR debutará como visitante ante Los Pampas de Rufino, equipo ascendido en este año que termina. El debut de local será el 23 de marzo ante Logaritmo, mientras que en la tercera fecha visitará a La Salle. Luego, en la cuarta será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza y en la quinta visitará a Tilcara de Paraná. Posteriormente, en la sexta será local ante Los Caranchos, mientras que en la séptima quedará libre. En la octava fecha, el Verde tendrá que viajar a Venado Tuerto, mientras que en la novena y última de la primera rueda será local ante Provincial.

No obstante, cabe acotar que estaría pendiente un reclamo de Universitario de Santa Fe -descendido- en cuanto a la participación de Los Pampas, ya que no completaría la totalidad de los equipos en plantel superior y divisiones menores, requerido por el reglamento.

Al oficializarse este programa de partidos, quedó confirmado que Rowing de Paraná quedó como equipo del nivel superior luego de su apelación de hace algunos meses y Jockey de Venado Tuerto no pudo ascender, quedando sin efecto la pérdida de ese partido ante CRAR en Paraná donde el elenco de la capital entrerriana utilizó de manera antirreglamentaria un jugador.

Este es el fixture de la primera fecha: La Salle vs. Tilcara; Logaritmo vs. Los Caranchos; Los Pampas vs. CRAR y Provincial vs. Jockey de Venado Tuerto. Libre: Alma Juniors.