Luego de las Fiestas, Ben Hur enfrentará a Coronel Aguirre

Luego de la goleada ante Libertad, en Sunchales, por 4 a 0, para asegurar la continuidad en el torneo Regional Amateur en la Región Litoral Sur, Ben Hur estuvo expectante ayer para conocer su rival en la siguiente instancia. El mismo será Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, que en el encuentro revancha derrotó como local a Juventud de Esperanza por 2 a 0 (dos goles de Ezequiel Laso), con un global de 3 a 1 ya que en el primer cotejo había sido empate 1 a 1.

El encuentro de ida de los cuartos de final se disputará el sábado 6 de enero en el estadio Néstor Zenklusen, mientras que la vuelta será el miércoles 10 de enero en el difícil reducto del sur provincial, seguramente de tarde ya que la cancha de Coronel Aguirre no cuenta con iluminación artificial. Esa instancia será la única con un encuentro entre semana, ya que luego semifinales y finales de la Región serán en los domingos que siguen.



EL MEJOR RESULTADO

CON CINCO CAMBIOS

Desde que asumió antes del partido con 9 de Julio de Arocena en la primera etapa, Gustavo Barraza nunca había realizado tantas modificaciones de cara a un mismo partido. En ese aspecto trataba de priorizar la búsqueda de un equipo base,pero lo cierto es que "patear el tablero" esta vez le dio resultado al DT, seguramente preocupado después de lo que había sido el rendimiento de su formación en el partido de ida ante Libertad.

Dentro de las variantes más sorprendentes estuvieron los ingresos de dos jugadores del riñón del Club, como José Alberto en el lateral derecho, y del juvenil Juan Bessone en el mediocampo. Además Matías Martinez continuó como segundo marcador central, recordando que había ingresado por Pablo Moreyra por lesión el sábado anterior, mientras que la vuelta de Joaquín Molina no pudo ser mejor convirtiendo un golazo en el segundo tanto. El quinto cambio fue darle la chance de movida a Cristian Barco y que Diego López vaya al banco.

De cara al futuro habrá que ver si en enero este equipo puede ratificarse, lo cual sería muy posible porque un 4 a 0 de visitante en un play off no es fácil de conseguir, o si fue una situación de cara a este partido revancha en particular.



SELECTIVO JUVENIL

Este miércoles, el selectivo de Ben Hur llevó adelante diferentes evaluaciones, mediciones y test. Ayer sumaron su última práctica y regresarán a los trabajos el 8 de enero. En vacaciones contarán con un plan de entrenamientos destacando que el grupo está integrado por 34 jugadores que van desde 5ta hasta 8va división.