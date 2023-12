Se juega la final del Mundial de clubes

*-*/-*-*-** ATENCIÓN */* COMPLETA EN LA WEB. Edición impresa hasta para deberán eliminarse para llegar a la definición.



Manchester City, ganador de la Liga de Campeones y con el delantero argentino Julián Álvarez, parte como favorito ante Fluminense, que conquistó la Copa Libertadores y tiene como figura a Germán Cano, en la final de la Copa Mundial de Clubes que organiza la FIFA.

El partido se desarrollará este viernes desde las 15 (hora argentina) en el Estadio King Abdullah Sports City, en Jeda, Arabia Saudita, será dirigido por el polaco Szymon Marciniak, quien estuvo a cargo de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que la Argentina le ganó a Francia.

Antes de la definición de la Copa, se jugará el partido por el tercer puesto entre Urawa Red Diamonds de Japón y Al-Ahly de Egipto, desde las 12:30 en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal, en Jeda.

Esta es la última edición de la Copa del Mundo de clubes jugada con la participación de siete equipos. Se volverá a jugar, con la inclusión de 32 equipos, en Estados Unidos en 2025 y tendrá lugar cada cuatro años.

Esta es la última edición de la Copa del Mundo de clubes jugada con la participación de siete equipos. Se volverá a jugar, con la inclusión de 32 equipos, en Estados Unidos en 2025 y tendrá lugar cada cuatro años.



Manchester City asoma como claro candidato a obtener un título que se le niega al campeón de América desde 2012 cuando Corinthians de Brasil, superó al Chelsea de Inglaterra por 1 a 0.

El equipo que dirige el notable español Pep Guardiola, que eliminó en semifinales 3-0 al Urawa, no llega en su mejor momento, esta cuarto en la Premier a cinco unidades del puntero Arsenal y no contará con su goleador y figura el noruego Erling Haaland, que sufre una lesión por estrés en un pie.

El City, aunque no podrá contar con otra gran figura, el belga Kevin de Bruyne, es un equipo colmado de estrellas, como Álvarez, cada día con mayor protagonismo, Phil Foden, Jack Grealish, Bernardo Silva, Kyle Walker o Ruben Días entre otros, desplegando un juego de superlativo nivel.

Fluminense, que le ganó a Boca la Copa Libertadores y que en semifinales superó al A-Ahly por 2 a 0, fue tildado como un "equipo de jubilados" por parte de la prensa inglesa tomando en cuenta que algunos de sus jugadores principales son veteranos, como Marcelo (35 años), Felipe Melo (40), Fábio (43) y Cano (35).

Precisamente Cano es el hombre destacado en el equipo que dirige Fernando Diniz, el delantero ex Lanús, Chacarita y Colón ya suma 84 tantos en 128 encuentros con la casaca del club carioca.

La opulencia del City, solo la cotización de Foden y Grealish casi supera al valor de Fluminense, contra la experiencia y el juego atildado de Fluminense, con un estilo ofensivo aunque descuidando en ocasiones la defensa, cuestión que puede ser letal ante el rival europeo.

Se jugaron 19 mundiales de clubes, con 15 títulos para Europa y 4 para Sudamérica, siendo el Real Madrid el más ganador con cinco copas, seguido por Barcelona con tres, Corinthians y Bayern Munich con dos.