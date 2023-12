Un exAtlético, refuerzo de Gimnasia de Jujuy

El delantero Mauro Albertengo llegó a un acuerdo ayer con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y firmará contrato para comenzar a entrenarse con el plantel de cara al próximo torneo de la Primera Nacional de fútbol.

Albertengo, de 33 años, de último paso por Alvarado de Mar del Plata, se convirtió en el sexto refuerzo de la entidad jujeña. En los últimos meses estuvo jugando el torneo Regional Amateur para Atlético San Jorge, tras su desvinculación del elenco marplatense.

Con anterioridad, Gimnasia incorporó a los defensores Facundo Rizzi (que iniciará un nuevo ciclo en el club tras su paso por el fútbol rumano), Franco Camargo (ex Atlanta) y Diego López (ex Estudiantes de Buenos Aires); a los volantes Rodrigo Montes (ex Boca Juniors) y Francisco Molina (ex Villa Dálmine); al delantero Cristian Menéndez, procedente de Atlético Tucumán.

El club también logró el fichaje del arquero Joaquín Bigo procedente de Estudiantes de Río Cuarto.