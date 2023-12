Rotary Club entregó la medalla de honor

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo difundiéramos el Rotary Club Sunchales, el pasado jueves 14 de diciembre llevó a cabo una tradicional ceremonia.

En tal sentido desde la institución de servicio se difundió un parte de prensa, el que reproducimos en esta página.

Rotary Club Sunchales llevó a cabo el pasado jueves 14 de diciembre su último proyecto de servicio del año 2023 en instalaciones de la Vecinal Barrio Colón, lugar alternativo a la Plazoleta Aldo Tessio en virtud de las inclemencias climáticas reinantes.

Del acto participaron además de los socios rotarios e integrantes de Rotaract Sunchales que entregaron las distinciones, la Andrea Ochat, secretaria de Gobierno en representación del Departamento Ejecutivo Municipal, Carolina Giusti en representación del Concejo Municipal, además de docentes y directivos de las Escuelas cuyos alumnos fueron destacados, familiares y allegados de los niños y jóvenes distinguidos.

Durante al acto hicieron uso de la palabra el presidente de Rotary Club Sunchales Ariel Gagliardo, quien además dio lectura al mensaje del Gobernador de distrito Binacional 4945 de Rotary Internacional Eduardo Orso, la secretaria de Gobierno Andrea Ochat, y en representación de los directivos de las instituciones escolares se dirigió a los presentes Gerardo Werger Director de la Escuela de Educación Técnica Benjamín Matienzo.

El informe destaca que "una vez más nuestro club visibiliza a través de este proyecto a las personas de bien que además del mérito acreditado por el esfuerzo que redunda en su rendimiento académico, también han demostrado altos valores como la solidaridad y el compañerismo.

Estos son los alumnos acreedores de la distinción Medalla al Honor 2023 de Rotary Club Sunchales.



5 AÑO: SECUNDARIAS

Escuela de Enseñanza Media Nº 445 - "Carlos Steigleder"

Romeo Poux

Escuela de Educación Técnica Nº 279 - "Tte. Benjamín Matienzo"

Sofía Tulián

Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Autorizada EESOPA Nº 3079 - ICES

Ana Paula Díaz Salim

Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada. Nº 8107 - "San José"

Camila Allasia

Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1139 - E.E.M.P.A. - "Alfonsina Storni"

Johana Soledad Quinteros

Educación Secundaria Orientada (E.E.S.O) N° 709

Cristian Salas

7º GRADO

CANDI

Ramiro Duarte

Alas para la Vida

Milton Ezequiel Molina

Escuela Nº 1213 - "Comunidad Organizada"

Nahuel Peralta

Escuela Nº 379 - "Florentino Ameghino"

Santino Ricarte

Escuela Nº 6169 - "General Manuel Nicolás Savio"

Indira Sarco

Escuela Nº 6388 - "Juan B. V. Mitri"

Dylan Morales

Escuela Nº 1212 - "Pioneros de Rochdale"

Santino Mucha

Escuela Particular Incorporada Nº 1043 - "San José"

Fausto Carlachiani

Centro Educativo para Adultos Nº 6518 - C.E.P.A.

Yamila Ayelén Galarza

7º GRADO. RURALES

Escuela Nº 626 - "Nicolás Avellaneda" - Campo AMBROGGIO

Thiago Basualdo

Escuela Nº 806 - "Gral. José de San Martín" - Campo RISTORTO

Brenda Gauna

Escuela Nº 1192 - "Fortín de Los Sunchales"

Mauro Ledesma.