Los concejales reconocieron la trayectoria de la periodista Marilú Colautti

Pasada la hora 9, comenzó la ante última sesión legislativa del 2023. En esta ocasión, Valeria Soltermam ocupó el lugar de la Presidencia debido a que Lisandro Mársico fue el miembro informante del Proyecto de Declaración a Marilú Colautti en sus 50 años de trayectoria en el mundo periodístico.

El concejal de Unidos para Cambiar Santa fe declaró “siendo mujer, hoy en el periodismo, cumplir 50 años tiene un plus muy importante, habiendo comenzado en aquellos tiempos cuando las herramientas no eran las que se podían contar hoy, o los medios para poder estudiar. Sin embargo, ante esa carencia, Marilú le hizo frente y hoy cumple 50 años en el periodismo de Rafaela y la región”.

Varios colegas y compañeros asistieron a la sala de sesiones y acompañaron a la trabajadora del Diario LA OPINION.

Al tomar la palabra, comentó: “Todo lo que han dicho me ha dejado apabullada, les agradezco mucho los términos que emplearon para reconocerme. Yo me siento muy honrada de haber recibido el reconocimiento del Concejo rafaelino. Quiero transmitirle mi agradecimiento a Rafaela, porque Rafaela me acogió, me permitió desarrollar durante mi vida laboral algo que hago con gusto, por voluntad, con ganas”.