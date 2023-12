Una mujer hurtó un teléfono celular en un local comercial

En la mañana de ayer personal de Agrupación Cuerpos tomaron conocimiento de una sustracción de un teléfono celular en un local comercial ubicado en intersección de calles Belgrano y Saavedra. En el lugar la víctima, una mujer de 57 años, manifestó que otra mujer le había sustraído el teléfono celular.

Los actuantes realizaron una saturación y en ese momento escucharon vía radial que personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), que había sido alertado del suceso a través de Ojos en Alerta, había dado con la presunta ladrona en intersección de calles Güemes y San Martín.

En el lugar, personal de la GUR explicó que dicha mujer intentó irse en un remís pero no pudo, por lo que procedieron a identificarla, siendo una mujer de 28 años.

El chofer del remís declaró que la pasajera había dejado en el móvil un celular, el cual coincidía con el sustraído.

Por tal motivo procedieron a la aprehensión de la misma, y posterior traslado junto con el celular a Comisaría Seccional 1ª donde dieron conocimiento al fiscal en turno quien dispuso que la arrestada pase a revestir carácter de detenida por el delito de “hurto”.



ACCIDENTES

DE TRANSITO

* Minutos después de las 9 de este miércoles se produjo un accidente de tránsito sobre Bv. Lehmann y calle Bolívar, siendo partes una camioneta y una moto, cuya conductora presentó lesiones. La camioneta tipo utilitario Fiat Strada, era conducida por Pablo R., de 57 años; en tanto que la otra parte era una Honda Biz conducida por Gimena F., quien debió ser trasladada por el SIES 107 para su mejor atención a un centro de salud. En el lugar se hicieron presentes un móvil policial, Guardia Urbana (GUR) y Protección Vial y Comunitaria.

* Por otra parte, a las 13 se informó sobre un siniestro vial protagonizado por un automóvil y una moto sobre calle Saavedra al 50. Colisionaron la Honda Biz 125 c.c., conducida por Leonela C. de 33 años, con casco de seguridad colocado y resultando lesionada en sus miembros inferiores, siendo asistida en el lugar por el personal de SIES 107. La otra parte fue un VW Bora a bordo de Melisa G., de 39 años, quien no presentó dificultades. Se hicieron presentes SIES 107, Protección Vial y Comunitaria, un móvil policial y GUR.